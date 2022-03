Lecce spegne Piazza Sant’Oronzo e il Sedile, “M’illumino di meno” per il risparmio energetico

Nasce nel 2005 la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico “M’illumino di meno”. A promuovere la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Giunta alla sua 17esima edizione, anche quest’anno Lecce (e non solo) aderisce all’iniziativa con una serie di iniziative.

Per la giornata di domani 11 marzo, infatti, il Comune di Lecce spegnerà dalle 20 alle 20:30 i pastorali di Piazza Sant’Oronzo e i fari che illuminano il Sedile.

Le altre iniziative

Sempre nell’ambito della stessa campagna di sensibilizzazione, il movimento LeccePedala promuove il Cicloaperitivo con bicicletta che parte dalle Mura Urbiche alle 18.30 (ritrovo alle 18) e proseguirà lungo strade e piste ciclabili della città per un percorso di circa 6 km fino a raggiungere via Monteroni, dove è previsto l’aperitivo.

Il Museo Castromediano di Lecce spegnerà le luci e aprirà le porte ai suoi visitatori. Come in uno scavo archeologico tra i paesaggi di mare, di terra, tra i segni del sacro e dell’antica quotidianità, metteremo in luce particolari suggestivi e dettagli inconsueti dei reperti più belli e significativi della collezione archeologica. Un percorso completamente al buio, illuminato solo dalle luci delle torce, per riattivare i sensi, provare a sentire con le mani e ad ascoltare con il cuore storie che parlano di amicizie tra popoli, di rispetto per la terra-madre di tutte le cose, di viaggi per mare che sono incontri e scoperte, di sostenibilità e condivisione pur attraverso le diversità e le differenze. Sono le storie da una terra che, oggi come ieri, sta nel mezzo del Mediterraneo.

I visitatori sono invitati a portare una torcia. dimenticate di portare con voi una torcia

Il tema energetico diventa sempre più importante, soprattutto in un periodo di profonda crisi come quello che stiamo vivendo a causa della situazione internazionale. L’obiettivo fondamentale della campagna è raccontare le migliori abitudini in ambito di tutela ambientale da parte di comuni, associazioni, istituzioni, scuole, aziende e singoli cittadini, promuovendo la riflessione sul tema dello spreco di energia che si può evitare anche con semplici accorgimenti: l’attenzione a disattivare gli apparecchi elettronici che non si stanno utilizzando, il ricorso a mezzi di trasporto meno impattanti sull’ambiente, l’uso della bicicletta, o anche rinunciando all’uso dell’automobile per percorsi brevi.