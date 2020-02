La Patrona degli Aeronauti fa tappa in Salento, la Madonna di Loreto all’aeroporto di Galatina

Rimarrà in Salento la statua della Madonna di Loreto, custodita dalla scuola internazionale di volo dell’Aeronautica Militare (in qualità di capoluogo di circoscrizione ed ente di riferimento aeronautico per tutti i reparti ubicati nelle province di Lecce e Brindisi). Una fermata, quella a Galatina, che durerà circa 3 settimane, prima che la statua riprenda il suo “viaggio” verso le tappe successive. L’Effige è giunta prima a Lecce nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio, in Piazza Duomo, e successivamente è stata portata nella cattedrale dove è stata celebrata la santa messa. Dopo la tappa nel capoluogo, ad accogliere la Patrona nell’aeroporto di Galatina è stato il 61° stormo, momento a cui è seguita la celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Caterina del comune salentino.

È in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto protettrice degli Aeronauti che il cammino religioso passa per il Salento avviene. A partecipare all’evento sono state le autorità civili e militari tra cui il Sindaco Marcello Pasquale Amante e il Comandante dell’Aeroporto Militare di Galatina, il colonnello Alberto Surace e le Associazioni d’Arma Aeronautica.

Il pellegrinaggio rappresenta un momento di raccolta, riflessione e preghiera non solo per gli appassionati di volo, ma anche per tutti coloro che sono vicini alla fede religiosa. La Fanfara della 3° Regione Aerea di Bari ha concluso la serata celebrando l’Effige della Madonna di Loreto con alcuni brani musicali inerenti al contesto.

A partire dal 18 febbraio sono state varie le tappe in Salento dove si sono svolte le celebrazioni religiose. Dopo martedì 18 febbraio, ore 19.00, Santa Messa presso la Chiesa Matrice di San Cesario “Santa Maria delle Grazie”, il cammino è proseguito, mercoledì 19, con la “venerazione” presso il Santuario “Madonna di Loreto” di Zollino e alle 18 Santa Messa presso la Chiesa di “San Martino di Tours” a Taviano. Giovedì 20 febbraio, invece, è toccato a Lequile, alle 17.30, con la Santa Messa presso la Chiesa “Madonna di Loreto”. È di ieri, venerdì 21 febbraio, la Santa Messa celebrata a Galatina presso la Basilica di “Santa Caterina d’Alessandria”.

I prossimi appuntamenti sono previsti, invece, per martedì 25 febbraio, ore 10.30, Santa Messa presso la Cattedrale di Otranto presieduta dal Vescovo di Otranto e venerdì 28 febbraio, con inizio alle ore 11:00, Santa Messa presso la Basilica “Santa Maria ad Nives” di Copertino, presieduta dal Vescovo di Nardò (la processione inizierà alle ore 10.30).