Madre Teresa Lanfranco venerabile. La diocesi organizza il ringraziamento

Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria Di Leuca e Suor Ilaria Nicolardi, Superiore della Congregazione delle Figlie di S. Maria di Leuca annunciano che il 13 aprile 2024 Papa Francesco ha ratificato i voti positivi espressi il 21 marzo 2023 dai Consultori Teologi del Dicastero delle Cause dei Santi e il 9 aprile 2024 dai Cardinali e Vescovi, dichiarando: “Cònstano le virtù teologali della Fede, Speranza e Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le virtù cardinali della Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza e le virtù annesse, in grado eroico della Serva di Dio Teresa Lanfranco (al secolo: Annunziata Addolorata), per il caso e l’effetto di cui si tratta”.

Il Santo Padre, inoltre, ha dato disposizione al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che venisse pubblicato il Decreto che proclama Venerabile Teresa Lanfranco.

Nella serata di Sabato 31 agosto 2024, alle ore 19.30, nella Basilica di S. Maria de finibus terrae in Leuca, si svolgerà una Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Vito Angiuli e Domenica 1º settembre 2024, alle ore 10.00, nella Basilica Concattedrale di Sant’Agata in Gallipoli nella Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Fernando Filograna.

Le celebrazioni saranno un’occasione propizia per sensibilizzare, all’urgenza della santità, ad approfondire il mistero della chiamata alla vita particolare di consacrazione e a supplicare il Padrone della messe affinché non manchino mai risposte generose alla Sua sequela.

Unitamente alla Famiglia Religiosa delle Figlie di Santa Maria di Leuca e alla Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli e Suor Ilaria Nicolardi esprimono gratitudine a Mons. Sabino Amedeo Lattanzio, Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Madre Lanfranco, per la rapidità con cui si è giunti al conseguimento di tale traguardo, essendo trascorsi poco meno di cinque anni dalla chiusura della fase diocesana processuale della nostra Venerabile (20 luglio 2019).

Questo straordinario evento di grazia che coincide con i trentacinque anni dalla morte di Madre Lanfranco (+ 8 giugno 1989) è stato preceduto lo scorso 25 giugno 2023 dalla Beatificazione della Fondatrice delle Suore Figlie di Santa Maria di Leuca, Madre Elisa Martinez.

Madre Teresa Lanfranco, al secolo Annunziata Addolorata, è nata a Gallipoli (Le) il 24 marzo 1920; fu battezzata nella parrocchia di San Francesco in Gallipoli il 12 aprile 1920. Trascorse i primi anni della sua infanzia tra le mura domestiche, ricevendo dai suoi genitori buoni esempi di vita cristiana e umana. All’età di 17 anni incontrò la serva di Dio Elisa Martinez, la quale le chiese di condividere il suo ideale fondazionale di consacrazione e di apostolato a favore della parrocchia e dell’educazione delle ragazze, sotto la protezione della Vergine Maria. Nel 1938 diedero inizio a Miggiano (Le), con altre giovani, alla Pia Unione delle Suore dell’Immacolata che nel 1941, con il riconoscimento in Istituto di Diritto Diocesano, prese il nome di Suore “Figlie di Santa Maria di Leuca”, in onore del maggior Santuario Mariano del Salento. Madre Teresa, sin dal primo momento, divenne la fedelissima discepola e confidente della Fondatrice. Madre Teresa Lanfranco, all’interno dell’Istituto, ha ricoperto i ruoli di Vicaria Generale, Economa Generale e Maestra delle Novizie. Per l’esempio di vera religiosa e di preclare virtù dimostrate, fu da tutti stimata.

Dopo una vita spesa interamente per la diffusione del Regno di Dio, nella preghiera e nell’apostolato, morì santamente a Roma l’8 giugno 1989. Dal 2 agosto 2017 i suoi resti mortali riposano nella Cappella della Casa Generalizia delle Figlie di Santa Maria di Leuca.

Per la fama di santità sempre più in crescendo, il 14 luglio 2018 è stata introdotta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione, conclusasi il 20 luglio 2019. Il 13 aprile 2024 il Santo Padre Francesco l’ha dichiarata Venerabile.