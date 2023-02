Divide due cani che litigano, l’impresa a mani nude del maestro di pugilato

«Tra i due litiganti, il terzo gode» recita un noto proverbio popolare. Nel video, condiviso sui social e diventato virale a suon di condivisioni, i “contendenti” sono due cani di grossa taglia che si stavano azzuffando fino a quando non è intervenuto il “terzo” che è riuscito a separarli, a mani nude, evitando che si facessero del male.

L’episodio, accaduto qualche giorno fa in una strada di Copertino, ha come protagonista il maestro di pugilato Francesco Stifani che si è sentito in dovere di “mettersi in mezzo” per evitare conseguenze ben più bravi per gli amici a quattro zampe, che tanto “amici” non sembravano in quel momento. C’è voluta una buona dose di coraggio, ma il maestro non ci ha pensato due volte ed è riuscito a separare i due cani, con l’aiuto di un amico. È bene sottolinearlo, in questi casi è meglio non intervenire, ma Francesco – come si nota nei frame – sapeva bene come comportarsi in quella situazione. Ha saputo, insomma, destreggiarsi mentre gli animali erano impegnati a prendersi a morsi.

«Io sarei scappata» ha infatti commentato un’amica del pugile. «Maestro – ha sottolineato un altro – due cani che litigano non conviene mai separarli mettendosi in mezzo perché si rischia di essere morsi. Vanno presi da dietro, sollevando le zampe posteriori in maniera che, sentendosi mancare il terreno, mollano la presa. Oppure bisogna, se ne ha la possibilità, fare molto rumore». «Anche buttare dell’acqua aiuta» recita un altro.

Certo è che, questa volta, i cani si sono calmati. E hanno continuato per la loro strada, come se non fosse successo nulla.