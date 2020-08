Temporali sul Salento, il maltempo cancella l’estate

I meteorologi lo avevano detto: il maltempo che ha colpito il Nord mercoledì si sarebbe spostato al Sud con il suo carico di piogge e temporali. Così è stato, tanto che, previsioni alla mano, la Protezione Civile aveva dichiarato l’allerta gialla anche su Lazio, Calabria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e in Puglia “per rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico”.

Insomma, dopo il caldo intenso dei giorni scorsi – con l’asticella della colonnina di mercurio che ha sfiorato i 40 gradi – e il vento afoso di scirocco che ha reso l’aria ancora più irrespirabile, tocca alle piogge torrenziali.

Tanti i comuni salentini che hanno dovuto fare i conti con i disagi: strade allagate e qualche problema al traffico.

Il problema non sono gli acquazzoni, ma l’intensità delle precipitazioni, alcune violente. Massima attenzione, quindi.

Il maltempo che ha messo in pausa dall’estate dovrebbe durare poco, al massimo 48 ore. Fino a venerdì la parola d’ordine sarà instabilità, poi l’anticiclone che ha regalato un “rovente” inizio di agosto tornerà ad abbracciare l’Italia. Colpi di scena del meteo permettendo, Ferragosto dovrebbe essere salvo, per buona pace dei tanti, tantissimi turisti che hanno scelto la settimana clou di agosto per trascorrere le vacanze in una delle tante meravigliose località del Tacco dello Stivale.