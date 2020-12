Una cuccia di legno come riparo e sporcizia nel recinto, salvati dai maltrattamenti due piccoli cani

Una segnalazione ha permesso alle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò e ai veterinari della Asl di Lecce di salvare due cani maltrattati. I due piccoli amici dell’uomo vivevano in un luogo non idoneo. Durante il sopralluogo, in un terreno nelle campagne di Nardò, gli agenti hanno trovato nel recinto, diversi materiali, ricoperti in parte dalla vegetazione. Non solo, come riparo gli animali avevano a disposizione solo una cuccia artigianale in legno, di certo non sufficiente a proteggerli dalle intemperie.

Ma a preoccupare non solo il Nucleo di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò che è intervenuto insieme al Servizio Veterinario della Asl – Siav “C” Lecce Nord, non è stato solo lo stato in cui vivevano i cani di piccola taglia, ma anche le condizioni fisiche di uno di loro. Tant’è che, dopo il sequestro, convalidato dalla Procura della Repubblica di Lecce, è stato affidato a un’associazione riconosciuta che ha provveduto immediatamente a farlo visitare da un veterinario.

Negli ultimi mesi sono stati eseguiti numerosi interventi che hanno permesso di scoprire diversi soggetti che detenevano animali in violazione della recente Legge Regionale nr. 2/2020 a cui si aggiunge quello di lunedì che ha portato alla denuncia per maltrattamento di animali del proprietario dei due cani che ora potranno avere le cure che meritano.

Appena una settimana fa, la scena si era ripetuta. Le guardie zoofile di Nardò avevano dovuto sequestrare un altro cane e denunciare il proprietario per lo stesso reato. Anche in quel caso il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Lecce.