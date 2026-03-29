“Mandorla amara”: la Sicilia, il veleno e l’anima di un giallo che sa restare nel cuore

Se il commissariato di Catania fosse una cucina, Vanina Guarrasi sarebbe lo chef che non segue mai la ricetta alla lettera, ma ottiene sempre un piatto stellato. In mardola amara, l’ultimo libro della serie scritto da Cristina Cassar Scalia, il vicequestore dal carattere forte e dalla mente acuta è alle prese con un caso che profuma di Sicilia e di cianuro, un veleno d’altri tempi, elegante quanto letale.

Tutto comincia con il ritrovamento di sette corpi, senza vita, su uno yacht di lusso alla deriva nello specchio di mare tra Catania e Taormina. È l’inizio di un caso che sembra nascere dalla tradizione stessa — una bevanda apparentemente innocua, il latte di mandorla — contaminata da un veleno mortale: il cianuro, dal profumo ingannevolmente dolce. A risolvere il mistero sarà come sempre Vanina, grazie al prezioso aiuto di Biagio Patanè. Il fidato commissario in pensione, questa volta, si trova a Palermo per assistere la moglie Angelina dopo un delicato intervento al cuore.

Questa lontananza fisica non spegne però la scintilla della loro collaborazione. Le telefonate tra i due diventano il cuore analitico del libro: Patanè, con la sua memoria storica e la sua saggezza d’altri tempi, resta la bussola necessaria per Vanina, che invece deve gestire una squadra sotto pressione e un rapporto con Paolo Malfitano che sembra essere arrivato a un punto di non ritorno.

Perché leggerlo (anche se non ami i polizieschi)

Cassar Scalia ha un dono raro: sa dosare l’indagine procedurale con la quotidianità verace dei suoi personaggi. Ogni indizio porta con sé una storia personale, ogni sospetto ha un volto, un passato, un desiderio. L’autrice non si limita a risolvere un mistero — ci parla di rapporti umani, di paura, di memoria e di come il passato si riflesse sul presente, spesso in modo doloroso. La commissaria catanese con un debole per il cibo siciliano non è una detective perfetta, ma è autentica — vulnerabile, razionale, curiosa, capace di portare il lettore dentro i suoi dubbi mentre ricuce i fili di un’indagine che si infittisce ad ogni pagina.

Alcuni critici hanno sottolineato come il finale possa risultare meno sorprendente rispetto agli altri capitoli della serie, ma forse proprio in questa “amarezza” sta la sua forza più profonda: non tutto è scontato, e non sempre c’è una verità che consola.

Verdetto finale

Cosa rende Mandorla amara un gioiello? Prima di tutto, lo stile: Cassar Scalia scrive con la precisione di un chirurgo e la poesia di un cantastorie. Mandorla amara non è solo un giallo sul “chi è stato”, ma una riflessione su quanto possa essere tossico il successo e su come il passato, proprio come l’odore del cianuro, impregni ogni cosa finché non viene portato alla luce. Un romanzo che si beve tutto d’un fiato, come un bicchiere di latte di mandorla… stando bene attenti al retrogusto.