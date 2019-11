77 sagome per ricordare i morti sul lavoro in Puglia, a Lecce arriva “Lavorare per vivere”

Un fenomeno triste, una serie lunga, troppo lunga, di morti sul posto che dovrebbe essere sicuro da ogni rischio. È di questa mattina la manifestazione dal titolo “Lavorare per vivere” che con le sue 77 sagome ha riempito Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Sagome bianche come le morti sul luogo di lavoro, una per ogni lavoratore che nel 2018 ha perso la vita in Puglia. È una vera e propria strage silenziosa.

Ad organizzare la manifestazione è l’Unione Generale del Lavoro (Ugl), proprio per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema tanto delicato quanto tragico. Sembra quasi un caso che nel giorno in cui un 49enne ad Alezio è morto mentre lavorava in giardino, parta l’iniziativa del sindacato ma non è così. Il 2018 si è chiuso con un bilancio nero per quanto riguarda il numero di morti bianche: 1133 in tutta Italia, 104 in più rispetto all’anno precedente.

E non possiamo certo dimenticare la tragedia che ha provocato quattro morti sulla circonvallazione di Galatone dove una macchina ha investito dei lavoratori all’opera. Si è rifiutato, però, il fratello di una delle vittime di parlare di ‘morte bianca’: “sono stati uccisi” sul posto di lavoro.

“Assistiamo ormai ad una vera e propria strage silenziosa – dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl che ha partecipato all’iniziativa. “È intollerabile continuare a morire sul posto di lavoro con tale facilità agghiacciante. Occorre promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante un’idonea formazione dei dipendenti in particolare laddove il rischio è maggiore. L’Ugl è disponibile a dialogare con il Governo per elaborare un piano strategico volto a prevenire gli infortuni sul lavoro. La dignità e la sicurezza dei lavoratori sono la priorità assoluta per il nostro Paese.”