10mila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne, a San Foca “Cambiamo rotta insieme”

10mila vele di solidarietà contro la violenza sulle donne, un “mostro sociale” ancora troppo presente sulle cronache dei giornali. Ad organizzare “Cambiamo rotta insieme!” è stato il Comitato organizzativo dell’Associazione di volontariato “Anyway Accessalento” che ha lanciato il nuovo progetto in favore di questo tema. Per farlo, l’associazione di volontariato ha attivato il mondo della Vela italiana per esprimere sostegno alla lotta.

È in accordo con le linee guida del flash mob dell’Associazione “Diecimila vele” che l’associazione ha voluto approfondire il tema con l’organizzazione di una tavola rotonda e portare a San Foca “Diecimila vele contro la violenza sulle donne”. Si tratta di una manifestazione a carattere nazionale: in ogni porto saranno innalzati dei nastri rossi sugli alberi di tante barche a vela per lanciare un messaggio soprattutto ai più giovani.

Il programma

La manifestazione avrà luogo sabato 3 luglio e domenica 4 luglio. Nella giornata di domani, alle ore 18:30 nel Porto turistico di San Foca, si terrà la tavola rotonda “Cambiamo rotta insieme”. Interverranno: Daniela Buizza (psicologa, psicoterapeuta, consulente HR), Anna Moschettino (responsabile Centro Antiviolenza il Melograno “Comunità san Francesco”), Valentina Sanarica (responsabile sportello sociale “Noi con Voi”). Modera Paolo Colavero (psicologo, psicoterapeuta e psicopatologo). Ospite speciale sarà la campionessa con droni Luisa Rizzo.

Per domenica 4 luglio, invece, l’appuntamento è alle 10:00 con la manifestazione lungo la costa. La partenza della veleggiata sarà da San Foca con direzione Torre dell’Orso, Torre Specchia e dimostrazione attività moto d’acqua dell’associazione Asd Harware.