Manovre salvavita, un corso gratuito in tutte le scuole della città

Le tecniche di disostruzione pediatrica o manovre salvavita in genere sono argomenti di cui si parla da tempo, ma non sono molti coloro che davvero hanno acquisito le competenze necessarie per far fronte a momenti di emergenza che possono trasformarsi in tragiche fatalità.

Una nuova opportunità arriva con il progetto sulle manovre di disostruzione delle vie respiratorie nelle scuole leccesi. La proposta – avviata dal Centro di Formazione Missione Cuore in convenzione con il Comune di Lecce – prevede la formazione gratuita all’interno delle scuole, riservata a tutto il personale docente e non docente, nonché a tutti i genitori degli studenti di tutte le scuole del Comune di Lecce, nonni, educatori.

Verranno spiegate, mostrate e fatte provare concretamente le manovre di disostruzione delle vie aeree e gli elementi di un primo soccorso, secondo quanto previsto dalle linee guida internazionali. Nozioni fondamentali che devono entrare nel bagaglio culturale di ogni persona.

Il corso

Il corso avrà una durata di circa 90 minuti e sarà suddiviso in una prima parte teorica (con slides e contenuti multimediali) ed in una seconda parte pratica, dove tutti i partecipanti potranno esercitarsi con l’ausilio di appositi manichini. Le lezioni – tenute da Istruttori altamente qualificati, medici e infermieri certificati dall’ American HeartAssociation – sono assolutamente gratuite.

Gli obiettivi

Gli obiettivi sono evidenti: educare e sensibilizzare alla prevenzione e alla sicurezza; formare il maggior numero di persone possibile alle manovre di primo soccorso per garantire soccorsi tempestivi; ridurre la mortalità e i rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria; educare e sensibilizzare alla cultura del volontariato di Protezione Civile stimolando tutti alla massima responsabilizzazione; insegnare semplici manovre che tutti possono e devono conoscere per aiutare i propri figli, gli amici o chiunque si incontra per strada, a scuola o in qualunque luogo pubblico.

La convenzione – che sarà valida per l’intero anno scolastico 2018-2019 – sarà a costo zero per il Comune di Lecce.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le informazioni per ogni istituto sono comunicate dalle singole segreterie.