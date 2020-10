Il Papa chiama un leccese al posto di Becciu. Rivoluzione in Vaticano. Arriva Semeraro.

Papa Francesco non perde tempo e assesta un colpo decisivo alla vicenda che sta tenendo banco da settimane in Vaticano e in tutto il mondo. Oggi, infatti, il Santo Padre ha nominato il vescovo leccese Marcello Semeraro a capo della Pontificia Congregazione per le Cause dei Santi, al posto del dimissionario Angelo Becciu, spodestato dal suo altissimo ruolo e spogliato della porpora cardinalizia.

Marcello Semeraro, nativo di Monteroni di Lecce, sarà quindi in un ruolo apicale nella Chiesa Romana, dopo essere stato per 16 anni a capo della diocesi di Albano Laziale. Semeraro fu ordinato vescovo nel 1998 dall’allora arcivescovo di Lecce Cosmo Francesco Ruppi e andò a guidare la piccola diocesi di Oria, prima di essere spostato, 6 anni dopo, alle porte di Roma.

Il vescovo Semeraro, docente universitario di Ecclesiologia, è considerato uno dei più importanti teologi al mondo ed è particolarmente stimato da Papa Francesco che già da arcivescovo di Buenos Aires aveva legato con il vescovo salentino, in qualità di prezioso e strategico collaboratore.

Ora per il vescovo leccese, 73 anni a dicembre, si attende anche la creazione a cardinale. Sarebbe il quarto per la provincia di Lecce, insieme ai cardinali De Giorgi da Vernole, De Donatis da Casarano e Filoni da Galatone. Un record assoluto in Italia, in Europa e nel mondo.