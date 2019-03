Una make-up artist salentina riceve il “Wedding Award 2019”, il premio più prestigioso del settore nuziale

Dall’incontro tra la forte passione per il mondo del make-up e un percorso accademico di grande prestigio nasce il lavoro di MariaGrazia Santoro, make-up artist professionale di Lizzanello, premiata da Matrimonio.com con il Wedding Award 2019 nella categoria “Bellezza e Benessere”.

Da sei anni Matrimonio.com assegna una serie di premi alle aziende italiane eccellenti nel settore nuziale: l’assegnazione viene effettuata esclusivamente sulla base delle recensioni che gli sposi fanno ai professionisti che hanno contribuito all’organizzazione delle loro nozze.

Il Wedding Award costituisce, ormai, un marchio di garanzia per le coppie di futuri sposi e tra i vincitori di quest’anno anche MariaGrazia: questa passione (e talento) affiora già tra le sue attività di bambina quando, attratta dai rossetti della madre, manifestava precoce interesse per l’universo del make-up.

La passione diventa, poi, una professione con l’iscrizione ai corsi dell’accademia “Makeup For Ever”, azienda francese leader nel settore, che le ha permesso di diventare un’affermata make-up artist freelance.

Le innumerevoli recensioni positive della clientela le hanno permesso di ottenere il prestigioso riconoscimento. Come sostiene Nina Pèrez, amministratore delegato di Matrimonio.com, i “Wedding Awards” non sono premi come gli altri, sono premi particolari che testimoniano l’ottima qualità del servizio prestato direttamente sulla base dei pareri delle coppie che ne hanno usufruito.

Il giorno del matrimonio è “un’occasione in cui non sono ammessi errori”, commenta Nina Pèrez. Gli sposi ripongono la loro piena fiducia nei fornitori ingaggiati, al fine di curare nei minimi dettagli ogni aspetto del loro giorno speciale.

MariaGrazia Santoro ha sempre dato il migliore contributo al giorno speciale delle sue clienti, facendole sentire perfette, pronte ad affrontare quello che è considerato uno dei momenti più belli della propria vita.