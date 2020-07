Sarà Maria Rosa Trio il nuovo Prefetto di Lecce

Cambio al vertice della Prefettura di Lecce. Sarà Maria Rosa Trio a raccogliere il testimone lasciato da Maria Teresa Cucinotta pronta a lasciare il Salento, dopo due anni, per guidare la Prefettura di Catanzaro. Il passaggio è stato deciso dal Consiglio dei Ministri su proposta della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.

Dopo aver guidato per tre anni la Prefettura di Latina, ora nelle mani del dottor Maurizio Falco, Trio è pronta a assumere l’incarico di Prefetto di Lecce. Prima ancora, la nuova numero uno dell’ente di via XXV Luglio aveva ricoperto lo stesso ruolo nella provincia di Vercelli.

Classe 1955, una Laurea in Giurispudenza, dal maggio 1992 è nei ruoli della carriera prefettizia dell’Amministrazione civile dell’Interno, prestando servizio presso la Prefettura di Milano dove ha svolto numerosi incarichi tra i quali quello di Capo Ufficio stampa, responsabile della Segreteria del Comitato metropolitano per la Pubblica Amministrazione, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico; funzionario dell’Ufficio del Personale nonché dell’Ufficio per gli affari concernenti le Autonomie Locali. Alla Prefettura di Milano ha svolto anche numerosi incarichi presso amministrazioni locali.

Dal dicembre 2000 e fino al novembre 2006 ha prestato servizio in posizione di comando presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica-Ufficio Affari Interni – con l’incarico di predisporre le relazioni al Capo dello Stato in occasione delle visite effettuate nel territorio nazionale; della redazione della documentazione necessaria per le udienze presidenziali; della istruttoria delle istanze di interventi di diversa natura rivolte al Presidente della Repubblica.

Promossa Viceprefetto nel novembre 2006, viene assegnata alla Prefettura de L’Aquila con l’incarico di dirigente dell’Area V- condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo nonché nominata Presidente della Commissione Elettorale Circondariale presso il comune di Avezzano.

Dal giugno 2007, ha prestato servizio presso il Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in qualità di Capo Ufficio di Staff dell’Ufficio IV-Interventi di sviluppo organizzativo- in diretta collaborazione con il Capo Dipartimento dove svolge attività di studio, analisi e supporto per lo sviluppo dell’assetto organizzativo del Dipartimento; supporto al Capo Dipartimento nella gestione delle relazioni sindacali di sede; trattazione degli affari del personale nell’ambito degli Uffici del Dipartimento; consulenza ed assistenza agli Uffici del Dipartimento su problematiche relative alle risorse umane. Viene, altresì, nominata componente della II Commissione del Collegio Arbitrale di Disciplina dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’ottobre 2009 assume le funzioni di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Palermo. Nel 2010 viene nominata, con ordinanza commissariale 18 gennaio 2010, n.37 – componente della Struttura commissariale di supporto al Prefetto di Palermo – Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Provincia di Palermo ex D.P.C.M. 16 Gennaio 2009.

Nel 2013 è stata nominata, con decreto prot.6741 del 20 marzo 2013 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, componente del Comitato Tecnico amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria.

Il 21 gennaio 2014 viene nominata Vice Prefetto Vicario sempre presso la Prefettura di Palermo. Tra l’altro è nominata Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Palermo nonché nominata, con decreto prefettizio n. 81 del 26 settembre 2014, Presidente della Commissione per l’espletamento delle attività connesse al procedimento di alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli individuati all’art.1, comma 446, della legge n.147/2013.

Nominata Prefetto ad Aprile 2016, ha ricoperto il ruolo di Prefetto della provincia di Vercelli fino al 19 novembre 2017. Dal 20 novembre 2017 ha assunto l’incarico di Prefetto della provincia di Latina