Una salentina vince il premio di laurea “Lorenzo Argenti” per la sicurezza stradale

È salentina la giovane vincitrice della terza edizione del premio “Lorenzo Argenti”, istituito dal DISS – Centro di Sicurezza Stradale dell’Università di Parma – e riservato ai laureati delle Università italiane il cui elaborato di tesi approfondisca uno o più aspetti relativi alla sicurezza stradale.

Mariarita De Rinaldis, laureata magistrale in Ingegneria Civile presso l’Università del Salento, sarà premiata domani, 15 marzo 2019, presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma. Il premio, corrispondente ad una somma di €1000, è stato assegnato per il carattere innovativo di un lavoro di tesi che, aderente alla tematica oggetto del concorso, ha conseguito risultati validi attraverso l’applicazione di un rigoroso metodo scientifico.

Mariarita De Rinaldis, 29 anni, è originaria di Monteroni di Lecce, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Civile presso l’Unisalento nell’anno accademico 2016/2017 con il massimo dei voti, discutendo una tesi dal titolo “Numerical simulation of smoke propagation and evacuation during a tunnel fire. The Condó Road Tunnel as event scenario”, “Simulazioni numeriche di propagazione del fumo ed evacuazione durante un incendio in galleria. La galleria Condò come possibile scenario”.

La tesi, già vincitrice del contest internazionale “International CAE Poster Award 2018”, è stata realizzata in collaborazione con EnginSoft S.p.A, azienda di Mesagne presso la quale l’ingegnere De Rinaldis è attualmente impiegata.

Al fine di valutare tempi e modalità di propagazione dei fumi generati da un incendio, il lavoro prevedeva, in primo luogo, l’effettuazione di simulazioni d’incendio – attraverso l’utilizzo del software “Fire Dynamic Simulator + Evac” – all’interno della Galleria Condò, sulla s.s. 694, in prossimità di Lecce. Lo step successivo è stato quello di simulare, mediante lo stesso software, una serie di evacuazioni tenendo conto della tossicità dei fumi e dei tempi attivazione dei sistemi di allarme e protezione.

A congratularsi con Mariarita, il Rettore dell’Unisalento, Vincenzo Zara, il cui augurio è quello per un futuro professionale sempre più gratificante: “risultati come questo confermano la validità dell’interazione tra mondo accademico e mondo delle imprese, laddove vi sia reciproco e proficuo scambio di stimoli e competenze”.

Questo premio, sostiene Mariarita De Rinanldis, è un importante riconoscimento dovuto, soprattutto, alla cooperazione genuina tra l’Università del Salento e le aziende del territorio: “Il tema della Fire Protection Engineering è estremamente attuale e ho potuto lavorarci proprio attraverso il tirocinio in azienda. Credo che sempre di più il mondo accademico dovrebbe essere trainante nel promuovere, a livello territoriale, innovazione e interdisciplinarità”.