Mario Perrotta su Rai 3, l’attore leccese ospite di “Lessico amoroso”

Lecce sul piccolo schermo, questa sera. Alle 23:10 l’attore salentino Mario Perrotta sarà ospite di “Lessico amoroso”, il programma in onda su Rai 3. L’attore, originario del capoluogo barocco, incontrerà Massimo Recalcati sulla rete nazionale, dopo la sua consulenza alla drammaturgia per “In nome del padre” che porta in scena il cambiamento della figura paterna.

L’attore, classe ’70, partito dalla periferia di Lecce ha conquistato il consenso del pubblico nel corso degli anni, ed è acclamato come una delle figure di punta del nuovo teatro italiano. Tra i vari premi e riconoscimenti, vanta la targa commemorativa della Camera dei Deputati per l’interpretazione di “Italiani Cincali”, sull’immigrazione italiana del secondo dopoguerra. Una carriera brillante che l’ha portato a scalare le vette.

“In nome del padre” ha debuttato il 17 dicembre al Piccolo teatro di Milano. L’opera, nata, tra l’altro, dall’intenso confronto con lo psicanalista Massimo Recalcati che lo ospiterà su Rai 3 e che da sempre studia il funzionamento dell’universo figli, indaga la profonda mutazione delle famiglie attuali, rappresentando una crisi della figura patriarcale nei primi anni del 2000.