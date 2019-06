Un battito di ali e Martano accende la speranza. Un mondo migliore può salvare la Terra

Concluso con successo il 1° Forum Internazionale sulla sostenibilità firmato N&B, che si è tenuto ieri sera a Martano, presentato dalla bravissima Licia Colò.

Una filosofia green ha contaminato la piazza gremita all’inverosimile che, sfidando il freddo, ha seguito un interessante dibattito prima e un emozionante spettacolo poi.

Tutto magistralmente organizzato da Domenico Scordari che ha voluto accanto a sé i massimi esperti per parlare di aloe, di bio e di sostenibilità ambientale. A sottolineare l’importanza di un atteggiamento nuovo e più responsabile verso il pianeta Terra le straordinarie performance di artisti che hanno dato il proprio contributo con immagini, video, cortometraggi, danza, cabaret e musica.

Tanti i nomi illustri, da Edoardo Winspeare che ha realizzato un bellissimo spot per l’ambiente insieme al Premio Oscar Hellen Mirren al maestro Gilberto Scordari che ha scritto le musiche di Klama – Salento ferito per il video firmato da Enrico Acciani, dall’energia della Compagnia del Balletto On-Off di Paolo De Marianis e dei Sonic al talento di Nicoletta Tinti & Silvia Bertoluzza, all’allegria e la vitalità delle Ciceri e Tria.

Impossibile elencare tutti coloro che ieri hanno omaggiato, sul palco o lavorando dietro le quinte, il vero protagonista della serata e ospite d’eccezione: l’ambiente.

Effetto farfalla

In una piazza e su un palco circondati da bellissime farfalle, realizzate dallo scenografo e regista della serata, Gianfranco Protopapa, si sono confrontati sul tema della sostenibilità, del biologico, dell’aloe professionisti della cosmesi bio, professori universitari e promotori della sostenibilità ambientale e dell’innovazione.

Il monito è stato chiaro: la necessita di invertire la rotta è una questione vitale per il nostro pianeta. Non c’è tempo da perdere e ognuno, nel suo piccolo, può dare il proprio contributo.

Le farfalle sul palco e sui balconi della piazza hanno creato inevitabilmente uno straordinario rimando alla locuzione “effetto farfalla”. Un fil rouge perfettamente legato al messaggio che la serata ha voluto consegnare.

“Effetto farfalla” è un’espressione tecnica presente nella teoria del caos. L’idea è che piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano, in un sistema, grandi variazioni nei comportamenti a lungo termine.

Fu Edward Lorenz a parlarne per primo in una pubblicazione del 1963. Si legge in tale documento che se le teorie sono corrette, un battito delle ali di una farfalla potrebbe essere sufficiente a modificare il corso del clima per sempre.

E chissà che non sia partito proprio da “Martano – Città dell’Aloe” questo battito di ali positivo.

Stimolare, infatti, idee e progetti innovativi con una visione dell’ambiente più attenta, proiettata verso scelte consapevoli rappresenta un primo e fondamentale passo per allontanarsi da quel baratro che non lascerebbe scampo alla vita delle generazioni future.

Ecco perché bisogna agire. E di “azione” ha parlato Eric Ezechieli di Nativa B-Corp che ha ribadito come non solo la speranza ma ancor di più l’agire potranno cambiare il destino della nostra Terra e, aggiungiamo noi, anche quello del nostro territorio.

Martano – Città dell’Aloe

Nato due anni fa, dall’intesa tra l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Fabio Tarantino e Domenico Scordari, Ceo di N&B Natural is Better, il brand “Martano – Città dell’Aloe” si pone come interlocutore per veicolare non solo la bellezza di un intero territorio ma anche il fascino di una pianta, l’aloe, che può innescare un vero circolo virtuoso e produrre lavoro.

Il marchio “Martano – Città dell’Aloe” campeggia su ogni prodotto firmato N&B (prodotti venduti ormai in tutti i continenti) e su ogni campagna di comunicazione dell’azienda. Ma non solo. Il brand è diffuso anche dalle aziende iscritte ad ACAM, l’associazione dei commercianti, artigiani e operatori economici di Martano. L’associazione ha sposato il progetto di Domenico Scordari e le attività aderenti hanno adottato nei propri punti vendita una piantina di aloe, donata da N&B.

Affanni e criticità sono all’ordine del giorno ma da Martano – Città dell’Aloe parte un battito di ali che invita alla riflessione e alla collaborazione.

Non c’è nulla di già scritto o che, se scritto, non si possa modificare. Basterà guardare insieme nella giusta direzione e camminare a passo spedito verso un mondo più sostenibile.