A Martano al via #RESTARTuttinsieme. Acquisti digitali per il rilancio delle attività commerciali

Nasce a Martano una piazza virtuale per rilanciare le attività economiche della bella cittadina, cuore vitale e commerciale della Grecìa Salentina.

La proposta di ACAM condivisa dall’Associazione L’Orizzonte, dalla locale Pro Loco e sostenuta economicamente dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità.

L’iniziativa si avvarrà di una piattaforma ideata da Rubik – Officina Creativa Digitale e vuole essere di sostegno a tutti gli esercenti cittadini costretti a sospendere le proprie attività e in difficoltà di fatturato e liquidità per l’emergenza Covid-19.

Con il progetto Citygram, Rubik ha ideato una piattaforma di solidarietà a disposizione dei cittadini che intendono sostenere le attività commerciali e produttive del territorio momentaneamente chiuse, acquistando via web voucher usufruibili per l’acquisto di beni e servizi alla riapertura delle attività stesse.

L’atmosfera di questi mesi di pandemia l’abbiamo definita surreale. Le saracinesche abbassate, le luci delle vetrine spente, il silenzio che diventa assordante. Oggi più che mai si comprende l’importanza vitale delle attività commerciali, vera anima del paese. Attività che sono il cuore pulsante delle relazioni sociali e della condivisione.

E mentre al Governo si discute su come gestire la ormai nota “Fase 2”, Martano, abituata a reagire, vuole ripartire. Presto e bene.

Per Martano scendono in campo giovani intuitivi, operatori commerciali dinamici, associazioni attive e un’Amministrazione Comunale presente. Da qui si riparte. Tutti insieme.

#RESTARTuttinsieme

Attenta alle esigenze dei propri associati, ACAM Associazione Commercianti Artigiani ed Operatori Economici Martano in collaborazione con Associazione L’Orizzonte e Pro Loco Martano, lanciano l’iniziativa #RESTARTuttinsieme, patrocinata e finanziata dal Comune di Martano, che ha sposato sin da subito il progetto di rilancio delle attività commerciali.

#RESTARTuttinsieme è un progetto pensato per la ripartenza, per incentivare la forza della coesione e dell’inclusione e per favorire la rinascita del tessuto socioeconomico di Martano.

#RESTARTuttinsieme promuove gli acquisti presso i commercianti locali per sostenere l’economia del paese e ridare vita a Martano.

La piazza virtuale

#RESTARTuttinsieme è una “piazza virtuale” in cui sono presenti gli esercizi commerciali del Comune di Martano, una piazza nella quale è possibile con un semplice click acquistare i buoni da spendere in futuro alla ripresa delle attività.

L’acquisto è semplice: accedendo alla piattaforma http://www.citygram.it/restartuttinsieme si trova l’elenco delle attività commerciali del territorio di Martano aderenti all’iniziativa. Sarà sufficiente individuare il negozio o il prodotto e procedere con l’acquisto dei buoni tramite bonifico bancario o carta di credito/debito tramite circuito PayPal.

Turismo a KM0

La prossima estate sarà all’insegna del “turismo a chilometro zero”.

Sarà importante, quindi, promuovere la bellezza del nostro territorio, dei piccoli centri, degli antichi borghi, scrigni di un tesoro fatto di patrimonio artistico, culturale e paesaggistico da scoprire e riscoprire.

Pro Loco Martano intende sostenere le strutture ricettive e culturali aderenti all’iniziativa promuovendo l’acquisto di voucher per prenotare una vacanza o semplicemente per fare un regalo per una vacanza indimenticabile.