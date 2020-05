Mascherine per la solidarietà, “Trepuzzi da Amare” promuove l’artigianato locale e la beneficenza

Le mascherine sono diventate un bene di prima necessità a causa della pandemia che ha travolto tutto il mondo e che solo ora sta allentando la sua presa sull’Italia. Sono molte le iniziative di privati che hanno cominciato a dedicarsi alla produzione di questa protezione contro il contagio da Covid-19 ed in Salento la lotta al virus si unisce alla solidarietà.

Nata da un’idea di Francesco Morelli, l’amministratore del gruppo Trepuzzi da Amare, le mascherine con su scritto il nome del gruppo non solo serviranno a mettersi in sicurezza ma anche a fare beneficenza. Molto importante anche la promozione di aziende locali e artigiani in piena crisi economica. Al prezzo di 4 euro l’una, infatti, una parte del ricavato sarà dato in beneficenza all’Associazione Salento Rinasce.

A produrre le mascherine con “Trepuzzi da Amare” sul tessuto sarà G&C laboratorio tessile di Grazia Renna. Serviranno non solo, dunque, a proteggersi ma anche a far crescere un’azienda del nostro Paese e ad aiutare qualche famiglia meno fortunata di altre che sta pagando un prezzo più altro in piena crisi sanitaria ed economica.

Per comprare le mascherine e aiutare chi è in difficoltà ci si può rivolgere direttamente al negozio situato in Corso Umberto 131 a Trepuzzi.