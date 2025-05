Al “Fazzi, introdotta la mastectomia endoscopica: una tecnica mininvasiva per il tumore al seno

Nel Reparto di Chirurgia Generale – diretto da Marcello Spampinato – è stata recentemente introdotta una tecnica chirurgica innovativa per il trattamento del cancro della mammella: la mastectomia endoscopica videoassistita. Nelle scorse settimane, l’intervento è stato eseguito con successo dai chirurghi senologi Salvatore Tondo e Arturo Baglivo, insieme ai chirurghi plastici Salvatore Santobuono e Valentina Loconte.

Questa procedura rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia oncoplastica del seno, poiché consente di rimuovere il tessuto mammario (in caso di tumore o per prevenzione in pazienti con mutazione BRCA) preservando la pelle e il complesso areola-capezzolo. L’intervento viene eseguito attraverso una piccola incisione laterale di soli 3 cm, riducendo al minimo l’impatto estetico.

Numerosi i benefici per le pazienti:

Risultato estetico ottimale, grazie alla conservazione della pelle e del capezzolo.

Minore traumatismo tissutale, rispetto alle tecniche tradizionali.

Ridotto rischio di sanguinamento grazie all’uso di strumenti chirurgici ad alta precisione.

Recupero post-operatorio più rapido e minor dolore post-chirurgico.

La chirurgia della mammella sta evolvendo verso tecniche sempre meno invasive, senza compromettere l’efficacia oncologica. Oggi, l’obiettivo non è solo rimuovere il tumore, ma preservare la qualità di vita delle pazienti, adattando l’intervento alle loro condizioni fisiche ed emotive.

La Breast Unit in cui opera la Chirurgia Senologica si conferma un punto di riferimento avanzato per la diagnosi, la cura e la presa in carico del tumore al seno. Grazie alla sinergia tra diverse specialità (chirurgia, oncologia, radioterapia, radiologia senologica, anatomia patologica, fisiatria, psicologia), il team garantisce un approccio integrato, utilizzando le tecnologie più innovative per offrire alle pazienti le migliori possibilità di cura.