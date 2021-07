L’Università del Salento amplia l’offerta formativa, al via le iscrizioni per i Master post Laurea

Si amplia l’offerta formativa post laurea dell’Università del Salento, che in questi giorni dà ufficialmente il via alle iscrizioni ai master di primo e secondo livello. Pubblicati i bandi di ammissione, aperti fino alle ore 13 del 15 settembre 2021; tutti i dettagli si possono trovare sul sito dell’Ateneo salentino.

«L’offerta post laurea UniSalento si arricchisce nel 2021/2022 di nuovi master», spiega il professor Attilio Pisanò, Delegato all’Offerta formativa, «Si tratta di una proposta trasversale, che interessa sostanzialmente tutti i Dipartimenti dell’Università e che propone ai laureati – non solo quelli UniSalento – percorsi formativi innovativi, in linea con le emergenti necessità del mercato del lavoro. Contiamo così di confermare il buon risultato dell’anno accademico 2020/2021, in cui il numero dei master è stato doppio rispetto a quelli effettivamente partiti l’anno prima».

«Il rapporto con il territorio e la capacità di rispondere alla domanda di formazione emergente sono obiettivi strategici di tutta l’offerta formativa del nostro Ateneo», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «Con i nuovi master vogliamo dare continuità al percorso di formazione dei nostri laureati sviluppando sinergie con imprese ed enti, ed evidenziando così sempre di più il ruolo di UniSalento come hub formativo del territorio».

I master attivati

Sono due le tipologie di percorso formativo. La prima Master di primo livello (titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea)

Audit, rischi e valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile; Dipartimento di Scienze dell’Economia; Direttore: professor Stefano Adamo. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; periodo di svolgimento: 11/2021 – 10/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 40; costo: 3.500 euro. Diversity e disability management; Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo; Direttrice: professoressa Emanuela Ingusci. Termine presentazione domande: 15/09/2021; Periodo di svolgimento: 01/11/ 2021 – 30/10/2022. Posti disponibili: minimo 15 – massimo 60; costo: 2.000 euro. Bando: https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65703087

Mediazione linguistica interculturale in contesti migratori; Dipartimento di Studi Umanistici; Direttrice: professoressa Maria Grazia Guido. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 1/11/ 2021 – 30/10/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 50; costo: 1.000 euro in due rate.

Le seconda Master di secondo livello (titolo di studio richiesto per l’accesso: laurea magistrale)

Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie; Dipartimento di Scienze Giuridiche, Direttore: professor Pier Luigi Portaluri. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021. Periodo di svolgimento: 1/11/ 2021 – 30/11/2022. Posti disponibili: minimo 18 – massimo 80; costo: 7.500 euro (Per massimo di 5 partecipanti ammessi e immatricolati che non beneficiano di altre borse o contributi, pubblici o privati, e sulla base di criteri predeterminati, potranno essere previste, al superamento della soglia di 25 immatricolazioni, agevolazioni economiche fino al 30% del costo del master).

Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche; Dipartimento di Scienze Giuridiche, Direttore: professor Massimo Monteduro. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 1/11/2021 – 30/10/2022. Posti disponibili: minimo 18 – massimo: 60; costo: 3.500 euro (è possibile anche iscriversi a singoli moduli, con costo compreso tra 270 e 720 euro) Per informazioni: masterdsg@unisalento.it – carla.trevisi@unisalento.it Bando:

Applied data science; Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Direttore: professor Massimo Cafaro. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/ 2021 – 10/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 30; costo: 3.500 euro.

Banking, financial and insurance law; Dipartimento di Scienze giuridiche, Direttore: professor Fernando Greco. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/ 2021 – 11/2022. Posti disponibili: minimo 16 – massimo 40; costo: 3.500 euro (previste borse di studio per la partecipazione).

Biomedicina molecolare; Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Direttore: professor Michele Maffia. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/2021 – 10/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 50; costo: 2.000 euro.

Diritto ed economia delle attività produttive e logistiche; Dipartimento di Scienze dell’Economia, Direttrice: professoressa Serenella Sabina Luchena. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 01/11/ 2021 – 30/10/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 50; costo: 3.200 euro. Per informazioni: master.deapl@unisalento.it – serenella.luchena@unisalento.it.

Esperto della qualità biologica dell’ambiente marino; Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Direttore: professor Genuario Belmonte. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 1/11/2021 – 31/10/2022. Posti disponibili: minimo 16 – massimo: 27; costo: 4.500 euro.

Esperto in Valutazione e Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano; Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo, Direttrice: professoressa Paola Angelelli. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 1/11/2021 – 30/10/2022. Posti disponibili: minimo 15 – massimo: 60; costo: 2.800 euro in due rate (agevolazioni: accordo con l’Ordine degli Psicologi Regione Puglia per il 10% di sconto sull’iscrizione per gli iscritti; Regione Puglia progetto “Pass Laureati – Voucher per la formazione post-universitaria”).

Meteorologia e oceanografia fisica; Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Direttore: professor Piero Lionello. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/ 2021 – 10/2022. Posti disponibili: minimo 9 – massimo 25; costo: 2.250 euro (è consentita l’iscrizione a singoli moduli al costo di 62,50€/CFU).

Responsabile per la transizione digitale; Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Direttrice: professoressa Giuseppina Passiante. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/2021 – 11/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 40; costo: 4.000 euro (è possibile iscriversi a singoli moduli e il superamento del modulo di Project Management consentirà agli allievi di ottenere le ore di formazione necessarie come pre-requisito per l’accesso agli esami di certificazione CAPM e PMP; è possibile presentare domanda all’Avviso pubblico “PASS LAUREATI” 2020 Voucher per la formazione post universitaria; è possibile accedere a borse di studio per la copertura del costo di iscrizione al master, offerte da diversi sponsor, previa selezione dei partecipanti). Per informazioni: giuseppina.passiante@unisalento.it antonio.capodieci@unisalento.it.

Rischio territoriale e sostenibilità dell’uso del suolo; Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Direttore: professor Antonio Leone. Termine presentazione domande: 15 settembre 2021; Periodo di svolgimento: 11/2021 – 11/2022. Posti disponibili: minimo 10 – massimo 30; costo: 3.000 euro.