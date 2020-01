MasterChef 9, Andrea eliminato: fatali le tapas. Annamaria ok con il purpu a pignata

Quinta puntata di MasterChef fatale per Andrea De Giorgi. Il talentuoso aspirante chef leccese è stato eliminato dalla cucina più famosa della TV italiana nel corso dell’ultima puntata del cooking show targato Sky.

Per lui sono state fatali le tapas, al termine del decisivo Pressure Test, dove il 24enne di Lecce, trapiantato a Milano, ci era giunto già nel corso della precedente prova, la Mistery Box. Non un giovedì sera particolarmente in forma per lui che prima è finito tra i peggiori nella preparazione di un piatto che aveva come protagonista gli ingredienti proposti dal frigorifero di uno dei tre giudici (Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo): punita la sua ‘banalità’ nel presentare burro avvolto dal un salmone affumicato.

Evitata l’eliminazione per il rotto della cuffia, ma escluso dalla prova in esterna, Andrea De Giorgi alla fine si è dovuto arrendere davanti a tre preparazioni di tapas.

Dipendente di una cioccolateria, Andrea si era presentato alle selezioni emozionando con la sua storia: ha perso il papà quando aveva solo 8 anni ed è cresciuto con mamma e tre fratelli. Il padre faceva il pizzaiolo nel ristorante dei nonni che adesso lui ha il sogno di riaprire.

Alle selezioni, agli chef stellati aveva proposto un piatto di pasta fresca all’uovo ai frutti di mare. La sua energia, la sua voglia di fare e la sua sincerità avevano convinto Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo a puntare su di lui.

La sua avventura in MasterChef, però, si è già conclusa.

Capitan Annamaria e lu purpu a pignata

Per l’altra salentina in gara, la simpaticissima Annamaria Magi, invece una puntata che difficilmente dimenticherà: nella prova in esterna, tenutasi presso la Festa dello Street Food di Vico Equense, la spumeggiante mamma leccese ha guidato da capitana la sua brigata fino alla vittoria finale. Tra le sue proposte ai commensali un salentinissimo piatto di Purpu a pignata, apprezzato da tutti.

Per lei una bella dose di autostima in vista delle prossime sfide nella cucina di MasterChef.