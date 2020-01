Maturità 2020, svelate sui social le materie della Seconda Prova. Scuola per Scuola

Migliaia di studenti attendevano, come ogni anno, di conoscere la sorte che gli sarebbe toccata il prossimo giungo. Arrivati al quinto anno, l’esame di maturità da sempre terrorizza generazioni e generazioni di studenti con prove che di anno in anno cambiano e si aggiornano, proponendo materie diverse e modalità che frequentemente si aggiornano. Nessuna novità, dunque, per la seconda prova che gli studenti del quinto anno di scuole superiori dovranno affrontare il prossimo giugno. Confermata la “traccia multidisciplinare” anche per la Maturità 2020, con tutte le materie previste per la Seconda Prova che tanto spaventa i ragazzi.

Ad elencare le materie selezionate per la Maturità 2020 è stata Lucia Azzolina, neo-Ministro dell’Istruzione, dal profilo instagram del Miur. Cellulari alla mano, tantissimi sono stati gli studenti che hanno seguito le stories che hanno rivelato le materie della seconda prova dell’Esame di Maturità. Se è troppo presto per un conto alla rovescia per i giorni di fuoco per i ragazzi delle superiori, non è troppo tardi per iniziare a prepararsi, in vista delle prove che partono alle ore 8:30 di mercoledì 17 giugno.

Sarà il primo e l’ultimo esame di Maturità firmato dall’ormai ex Ministro Fioramonti che ha reintrodotto il tema di storia e ha detto addio alla lotteria delle buste all’orale. A scegliere le materie, invece, è stata Lucia Azzolina una volta concluso il passaggio di consegne. Da oggi fino al giorno degli esami i ragazzi saranno accompagnati dall’hashtag #MaturitàVentiVenti sui social, dove non mancheranno le comunicazioni e i chiarimenti.

Le materie previste per la Seconda Prova

Sono tanti gli indirizzi di studio e gli istituti e la Ministra Lucia Azzolina comincia con i professionali, lasciando i licei per le stories successivi. Per riassumere, le materie scelte per la Seconda Prova del 18 giugno sono:

greco e latino al Liceo Classico;

matematica e fisica allo Liceo Scientifico;

lingua e cultura 1 e 3 al Liceo Linguistico;

scienze umane al Liceo Scienze Umane;

tecniche della danza al Liceo Coreutico;

economia aziendale per il Tecnico Ragioneria;

economia aziendale e inglese per Relazioni Internazionali per il marketing;

discipline truistiche e aziendali, lingua inglese per il Turistico;

scienza e cultura alimentazione e laboratorio servizi enogastronomici per l’Alberghiero;

tecniche professionali dei servizi commerciali per Servizi Commerciali.

Per tutti gli altri, basta collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione e scoprire quali sono le materie scelte (clicca qui). A conclusione del video, la Ministra Azzolina non si è risparmiata dal dare consigli ai ragazzi e spiegare le novità. «Non ci saranno più le buste al colloquio orale, ma ogni Commissione preparerà il materiale che valorizzi il vostro percorso di studio più adatto. Nei prossimi giorni il Ministero renderà disponibile sui social tutti i passaggi dettagliati che vi prepareranno al vostro Esame di Stato 2020. Vi raccomando di studiare, basta questo e ce la farete alla grande».