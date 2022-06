Tricase, giovane coppia affitta la piazza per il matrimonio: scoppia la polemica

Abito bianco per lei e arrivo in vespa: un matrimonio come tanti altri ma finito al centro di una polemica cittadina.

Ha creato scalpore tra i cittadini e nella politica locale la decisione di concedere piazza Pisanelli di Tricase per un matrimonio al quale hanno partecipato invitati da tutto il mondo. Sul posto anche una tv straniera per riprendere l’evento che ha visto anche la partecipazione di molti invitati provenienti da varie parti del mondo. Sulla coppia che ha ottenuto l’autorizzazione per utilizzare la piazza di Tricase non si sa molto: secondo le indiscrezioni, lui sarebbe un funzionario del ministero degli esteri, spiegando dunque la presenza di invitati stranieri.

Per avere il via libera sulla piazza, la coppia ha dovuto pagare 3mila euro. Per l’occasione, inoltre, è stata allestita la cassarmonica. Non sono poche, però, le polemiche generate dalla concessione della piazza ad una coppia di privati. I consiglieri comunali di opposizione Giovanni Carità, Antonio Baglivo e Armando Ciardo hanno chiesto chiarimenti, protocollando una richiesta di parere di legittimità: sotto accusa da parte dei consiglieri soprattutto una eventuale disparità di trattamento con gli altri cittadini, non essendo chiariti i criteri di concessione della piazza.