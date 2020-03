Università ai tempi del coronavirus, salentino discute la tesi online e si laurea in Ingegneria Navale

Da quando è scoppiata l’epidemia da coronavirus, con i giustissimi provvedimenti emanati per contenere il contagio e che fanno sì che i cittadini, salvo stato di necessità, debbano rimanere a casa, un po’ tutto il Paese si è paralizzato. Poche, infatti, le attività che proseguono come un tempo e tante, invece, che si svolgono attraverso la rete.

Tra queste anche la didattica, con gli studenti che, quotidianamente, svolgono i compiti inviati dai docenti e poi li spediscono online per essere corretti.

L’Università non fa eccezione ha dato il via agli insegnamenti telematici attraverso apposite piattaforme realizzate per sopperire allo stop delle lezioni, come ha fatto l’Università del salento, che ha comunicato che a breve si potranno svolgere anche esami e sedute di laura.

Insomma la tecnologia viene incontro ai bisogni per fare sì, che almeno in parte, si possa proseguire a svolgere la vita che si conduceva prima di questo periodo.

Parlavano prima di Unisalento e della notizia che tra poco si potranno svolgere gli esami e discutere le tesi. Ci sono altri atenei che hanno dato il via a questo tipo di servizio, come, l’Università di Genova.

Ed è proprio qui che un salentino ha discusso la tesi e ha conseguito la laurea in Ingegneria Navale.

Si tratta di Mattia Friolo, di Vernole che ha sostenuto la discussione finale davanti allo schermo del computer.

26 anni, di Vernole, Mattia prima si intraprendere gli studi universitari si è diplomato con il massimo dei voti presso il Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce. Ci troviamo di fronte a un vero e proprio amante dello studio, visto che, anche in questo caso ha raggiunto il titolo con la lode.

A Mattia, anche se in un periodo un po’ particolare, i più sentiti auguri di buon futuro.