Melendugno: no alla violenza, sì alla parità. Un messaggio chiaro dalla scuola

Il comprensivo Rina Durante di Melendugno e Borgagne insieme a Fidapa BPW-Italy sez. di Lecce e al Comune di Melendugno, già da alcuni anni hanno stretto un accordo per sensibilizzare gli studenti e tutta la comunità per la tutela dei diritti delle donne e delle bambine. Il primo atto è stato proprio l’adozione da parte del comune e della scuola della carta dei diritti delle bambine 3 anni fa.

Fidapa BPW-Italy è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne e di promuovere iniziative culturali e sociali per la tutela dei diritti delle donne e per la diffusione della cultura della parità di genere. Per raggiungere i suoi obiettivi, l’associazione collabora con Enti, scuole e amministrazioni pubbliche e locali.

Anche quest’anno, nonostante le numerose difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, scuola, Fidapa e amministrazione comunale hanno voluto lanciare un messaggio alla comunità per il rispetto della donna e la parità di genere. Il messaggio acquista un valore ancor più significativo oggi, poiché i limiti di circolazione legati al Covid hanno visto un incremento significativo della violenza familiare e la crisi economica ha penalizzato il lavoro femminile.