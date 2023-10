Battute sessiste alle colleghe, Giorgia Meloni lascia il compagno Andrea Giambruno

Sembra siano costate care ad Andrea Giambruno le battute sessiste alle colleghe, frasi licenziose captate nei fuori-onda dal telegiornale satirico Striscia La Notizia. Probabilmente sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un amore che doveva essere già segnato se la compagna, Giorgia Meloni, ha deciso di interrompere la relazione, dalla quale sette anni fa era nata la figlia Ginevra. Parole tristi, amare, di una donna ferita quelle che la premier ha pubblicato sui social.

«La mia relazione con Giambruno finisce qui. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. P.s.: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua».

Striscia La Notizia colpisce ancora, insomma, a dimostrazione che Antonio Ricci non guarda in faccia nessuno. Chi temeva un atteggiamento più accomodante con il Governo è rimasto spiazzato. Il tg satirico di Mediaset non si è fatto alcun problema a pubblicare i fuori-onda del compagno della Presidente del Consiglio che nella sua trasmissione si era lasciato andare a commenti volgari su alcune colleghe della redazione, derubricandoli a semplice battuta scherzosa.

Non è stato così per Giorgia Meloni che si è sentita offesa e ha affidato ai social un comunicato in cui testimonia la fine di un rapporto che probabilmente si era già sfilacciato nel tempo.