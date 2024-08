La Lecce sportiva ricorda Francesco Renna. Grande successo per il 21° Memorial

Una grande festa. Tutto quello che fa bene al cuore, rinsalda i rapporti umani, rafforza l’amicizia e tiene alti i valori dello sport.

Mai memoria fu più redditizia dal punto di vista sociale di quella di Francesco Renna, che pur perdendo la vita a soli 34 anni continua a vivere probabilmente in eterno nel ricordo affettuoso di tanti leccesi. Tantissimi, che ogni anno intervengono puntuali per la partita di calcio del Memorial dedicato a Francesco.

Anima dell’organizzazione il fratello Maurizio, che con cura e discrezione coinvolge ogni volta gli amici di sempre, gli amici di famiglia. Tanti personaggi noti del mondo sportivo, ex giocatori, vecchie glorie (Francesco Renna fu portiere della Primavera del Lecce) e tanti amici. Questa volta non erano presenti i fratelli Conte, Antonio e Gianluca, cugini diretti di Francesco, perché alle prese con la preparazione del ‘loro’ Napoli in vista dell’imminente campionato di serie A.

Una festa insomma, con tanto di premiazioni finali come da tradizione.

Un momento di allegria che supera la tristezza di un’assenza e la rende presenza costante, emozionante e viva.