“La Meraviglia del Pensiero”, a Galatina si parla di filosofia con i ragazzi della scuola primaria e secondaria

“La Meraviglia del Pensiero. Dialogo e pratiche filosofiche con ragazzi” è il titolo dell’incontro pubblico che si svolgerà questa sera, sabato 28 maggio, a partire dalle ore 18:00 presso il Monastero delle Clarisse a Galatina.

L’incontro è parte conclusiva del Progetto di Philosophy for Children (P4C) “Io penso con Sofia” realizzato con i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Galatina. Questo percorso, realizzato per “far filosofare” gli alunni, trasformando la classe in laboratorio e il contesto educativo in Comunità di ricerca, ha visto protagonisti bambini e ragazzi che si sono confrontati quotidianamente con esperienze e punti di vista propri e altrui cercando di dare senso e significato alla vita, allo stare insieme, alle esperienze quotidiane di ciascuno, attraverso il pensiero.

Strumento privilegiato è stato il Dialogo filosofico complesso. A ogni incontro sono state utilizzate strategie metodologiche per l’approfondimento delle diverse tematiche affrontate: agende, piani di discussione, esercizi, lavori di gruppo.

Le finalità educative specifiche della P4C sono la convivenza democratica, l’acquisizione di competenze relazionali e comunicative di tipo argomentativo e lo sviluppo del pensiero critico, creativo e caring, l’affinamento della capacità di ascolto.

Il programma della serata

Dopo i saluti del Dirigente dell’IC Polo 2 Fausto Melissano, che si confronterà con i relatori, sostenendo la validità di un percorso della filosofia critica parallelo a quello del curricolo, volto ad una partecipazione sempre più attiva da parte degli alunni, interverrà, poi, Alessandro Volpone, filosofo della Scienza e Presidente del CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) che, offrendo contributi critici al dibattito sulla filosofia con i bambini, evidenziandone condizioni e potenzialità, svolgerà una relazione sulle linee metodologiche fondamentali della P4C, sulle sue ricadute pratiche nella vita, nella cultura e nella costruzione del Sapere.

Giuseppe Scarciglia, Teacher P4C e Counsellor formatore, infine, metterà in luce quanto emerso nelle sessioni svolte a scuola con bambini e ragazzi: caratteristiche educative, dinamiche socio-cognitive e ruoli relazionali messi in gioco nell’avventura comune di co-costruzione della conoscenza, di ri-scoperta della propria autenticità, di sviluppo di attitudini critiche, riflessive, aperte alla problematizzazione del mondo.