Con EQS il futuro in chiave Mercedes bussa alla porta  

Direttamente da Sindelfingen, sede della produzione automobilistica elettrica più all’avanguardia, arriva il modello Mercedes EQS. La novità sarà disponibile in Germania a partire da fine settembre, mentre è ancora in fase di definizione la data di lancio sul mercato italiano. Quel che è certo è che si potrà trovare questo gioiello, elettrico al 100%, da Trivellato, uno dei più importanti dealer Mercedes-Benz del nostro Paese con 14 concessionarie in Veneto.

Costruito in “carbon neutral” nella “Factory 56”, Mercedes EQS ha un’autonomia di ben 700 km. Si distingue innanzitutto per le funzioni, rese innovative dagli aggiornamenti via etere (OTA). Lo dimostra lo schermo MBUX Hyperscreen: con i suoi 141 cm di IA, risponderà a ogni esigenza del pilota in completa sicurezza. La funzionalità Mercedes Travel Knowledge saprà per esempio fornire in tempo reale ogni informazione sui luoghi vicini al tragitto, rispondendo a un semplice “Hey, Mercedes?”.

Altro grande vantaggio offerto da EQS: la stimolazione dei sensi dei passeggeri. Forte delle oltre 40 futuristiche innovazioni con cui è equipaggiata, la vettura sarà capace di appagare sia sul piano olfattivo che uditivo. Il filtro HEPA (“High Efficiency Particulate Air”) può bloccare odori sgradevoli, per non citare il sistema di profumazione attiva. L’interno sarà pervaso dall’aroma “No.6 MOOD Linen”, una combinazione di fico e lino.

Non è da meno il piano sonoro grazie a Silver Waves e Vivid Flux. Una volta sul sedile o scesi dall’auto si viene accolti da un segnale acustico. Gli altoparlanti del Sound System, nel programma SPORT, riprodurranno il suono di guida, arricchendolo con effetti aggiuntivi. Tale realismo aumenta per merito dei programmi ENERGIZING NATURE dell’ENERGIZING COMFORT che con luci e immagini suggestive stimolano anche gli altri sensi. In alternativa ci si può avvalere del servizio streaming “Online Music”.

Ultimi ma non meno importanti gli esterni. È rivoluzionaria per la categoria luxury, con un design “cab forward” o la linea “one bow” in stile coupé con coda fastback. Sul frontale c’è il classico Black Panel, la superficie della griglia anteriore nera tipica della gamma Mercedes-EQ. Anche i fari hanno un design particolare: sul frontale con tre punti luce sono collegati tra loro da una fascia luminosa, mentre nella coda sono uniti, creando un’elica tridimensionale.

L’esclusività della nuova ammiraglia della Casa di Stoccarda sarà presto disponibile presso le sedi di Gruppo Trivellato, la concessionaria Mercedes che ha conquistato un ruolo di primo piano nell’intero scenario nazionale grazie al portato innovativo dell’offerta e competitività dei prezzi: i migliori del mercato.

L’impegno sull’accessibilità in formato digitale dell’offerta trova espressione nel portale ufficiale www.trivellato.it. Qui si possono consultare le schede prodotto di centinaia di auto in pronta consegna. Queste forniscono descrizioni, foto e tour virtuali, nonché l’opportunità di prenotare il veicolo di interesse.