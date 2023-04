Con la Messa crismale si aprono le celebrazioni di Pasqua

Ogni battesimo, ogni cresima, ogni ordinazione sacerdotale passano da qui, dalla Messa crismale. È un rito centrale nella liturgia della Chiesa Cattolica ed è una celebrazione che viene presieduta dal Vescovo in ogni diocesi.

Nelle chiese cattedrali, nella serata del mercoledì santo o nella mattinata del giovedì, si celebra la cosiddetta Messa crismale durante la quale vengono consacrati gli olii per l’amministrazione dei sacramenti.

Di fatto tale celebrazione solenne anticipa il triduo pasquale, preludio della Risurrezione, che tra giovedi e sabato della Settimana Santa costituisce dal punto di vista teologico il momento più alto ed importante di tutta la fede cristiana.

È il tempo della Croce, senza la quale non vi è salvezza e non si compirebbe la missione del Cristo.

Alla Messa crismale che sarà celebrata, se pure in orari diversi, in tutte le diocesi della provincia ecclesiastica di Lecce, come in tutte le metropolie del mondo cattolico, parteciperà l’intero presbiterio, ovvero l’insieme dei sacerdoti diocesani che unitamente al loro vescovo e alla comunità dei fedeli compongono l’unità della Chiesa.