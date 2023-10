A Riccione, due salentini raccontano l’arte e l’inclusione attraverso i capelli

Due salentini a Riccione per mostrare al mondo, la forma, la bellezza e l’evoluzione artistica del capello.

Lunedì 9 ottobre 2023 Angelo Anchora di Cursi e Fernando Giannone di Nardò hanno realizzato performance artistiche che raccontano l’arte della forma, utilizzando la materia capelli davanti a una platea di esperti provenienti da tutto il mondo.

Negli ultimi anni l’arte dell’acconciatore si è evoluta sino a realizzare vere e proprie opere d’arte. Manipolando i capelli acconciatori e hair-stylist danno sempre più spazio alla loro fantasia per raccontare, attraverso la forma, intesa come acconciatura e taglio, l’inclusione, la diversità e la bellezza di ognuno di noi.

«I capelli sono ciò che emerge la prima volta che si guarda una persona ed attraverso di essi parte il riconoscimento di un individuo. Proprio attraverso il colore, la forma e l’arte i capelli regalano emozioni, toccano il cuore e raccontano tanto di ognuno di noi». Ad esprimere e a raccontare quest’evoluzione Angelo Anchora e Fernando Giannone che con i capelli delle modelle hanno creato vere e proprie opere d’arte.

I due professionisti salentini hanno realizzato live le loro performance artistiche sul palco del Metà art color di Riccione organizzato da Vitality’s davanti ad un pubblico selezionato e ricercato di esperti e parrucchieri provenienti da tutto il mondo: Ucraina, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Grecia solo per citare alcuni dei 76 paesi in cui è presente l’azienda.

Veri propri quadri realizzati sulla pedana dei professionisti acconciatori usando il colore rosso e verde e la tecnica del taglio e dell’acconciatura. La materia capelli è stata lavorata e plasmata sino a farla diventare vere e proprie sculture. Perché è arte ogni forma che emoziona e riesce a toccare l’anima con la sua energia vitale e forza di condivisione. Il colore, a volte enfatizzato, usato come espressione massima dell’arte e come punto di forza dell’Hair-stylist, ma anche come riconoscimento di un individuo.

Il Metà art color è un evento internazionale, realizzato per la prima volta in Italia e in presenza, che ha visto diversi momenti di condivisione dopo gli anni di privazione dovuti alla pandemia. Una manifestazione che ha puntato molto sull’inclusione, sulla sostenibilità, sul benessere, sull’appartenenza di ognuno, sull’accoglienza di ogni diversità. Uno show di hair-stylist per promuovere il valore della bellezza intrinseca in ogni individuo che racchiude ogni forma, razza, colore, diversità e caratterizza in modo unico ogni persona.