Molto rumore per nulla. In Salento nessuna rinfrescata

Come avevamo scritto alcuni giorni fa, la tenuta dell’estate non è a rischio, almeno in Puglia. Per oggi la pioggia prevista si è rivelata poco più di una scrosciata qua e là e il calo delle temperature è stato davvero minimo, e in qualche caso nemmeno apprezzabile.

Spunti di riflessione per agosto ce ne sono, perché in genere si tratta del mese meno caldo dell’estate, quando le giornate si accorciano, la temperatura rinfresca e arrivano le prime piogge sparse. Cose che abbiamo sempre visto, tanto da sconsigliare la vacanza al mare nella seconda metà del mese. Quest’anno però le cose potrebbero andare diversamente, a partire dalla fine della prossima settimana infatti il caldo potrebbe tornare a bussare alle porte dell’estate, e questa è senz’altro una buona notizia, per tentare di recuperare numeri di presenze che quest’anno ci hanno visti lontani da quelli delle stagioni precedenti.

Di certo non ci saranno più temperature di 40 gradi e oltre, esattamente come l’anno scorso e due anni fa, quando fece in fotocopia 60 giorni torridi dal 10 giugno al 10 agosto. Poi arriva l’estate, quella normale.