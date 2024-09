Se qualcuno si meraviglia che, soprattutto al Sud, a settembre si va ancora a mare, ha la memoria corta. Da sempre, dalle spiagge salentine non sono pochi coloro che postano foto degli ultimi scampoli di sabbia e acqua limpida. I profili social dei fortunati sono pieni di scatti che suscitano un pizzico di invidia a chi, magari rientrato al lavoro in una città del Nord, si trova a guardare in foto mare cristallino e amici in costume da bagno.

Se la prima parte di settembre è stata contraddistinta da afa e caldo, grazie all’anticiclone africano che ha regalato una estate da forno, nel corso della settimana che sta per iniziare, la stessa in cui i ragazzi torneranno tra i banchi di scuola, il caldo rispecchierà il calendario che dice “autunno!”.

Secondo gli esperti, fino a mercoledì 11 settembre la parola d’ordine sarà instabilità. Come si legge su ilMeteo.it nei prossimi giorni le temperature subiranno i classici alti e bassi legati agli “umori” del meteo. Dove il tempo sarà più capriccioso, le temperature rimarranno fresche, al Sud l’estate potrà ancora farsi sentire.

Tra Giovedì 12 e Venerdì 13 settembre è prevista una nuova fase di maltempo con l’asticella della colonnina di mercurio che dovrebbe segnare valori tipici dell’autunno. Estate finita? Macché. Un colpo di scena, secondo le tendenze, è previsto da metà mese quando l’anticiclone africano, che non ha alcuna intenzione di mollare la presa, potrebbe riprendersi la scena. Grazie al protagonista dei mesi clou, le temperature torneranno ad avere un sapore estivo, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole, dove si raggiungeranno picchi anche oltre i 30-32°C.