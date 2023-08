Infoltire i capelli: i metodi e le strategie per rendere più folta la propria capigliatura

Il diradamento dei capelli è un problema che può colpire sia uomini che donne e spesso è collegato a fattori molto differenti tra loro.

Dall’avanzare dell’età allo stress, passando poi per un’alimentazione non equilibrata e arrivando poi alle patologie vere e proprie che tra i loro sintomi presentano il diradamento e la caduta dei capelli: le cause possono essere molteplici, ma per fortuna esistono soluzioni e rimedi che possono venire in nostro aiuto.

Nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di concentrarci sulla questione, vedendo insieme quali siano le principali cause del diradamento dei capelli e i principali metodi per riuscire a infoltire il nostro cuoio capelluto.

Quali sono le cause del diradamento dei capelli?

È necessario fare una distinzione principale tra uomini e donne, specialmente in merito alla zona del cuoio capelluto che tende a diradarsi con maggiore facilità.

Negli uomini l’avanzare dell’età è un fattore molto importante e in questo caso i capelli tendono a diradarsi maggiormente nella zona temporale e frontale. Per quanto riguarda le donne, invece, il diradamento dei capelli è un fattore che può coinvolgere tutta la superficie del cranio in modo uniforme.

Oltre l’avanzare dell’età, un fattore può essere correlato anche a degli sbalzi ormonali nelle donne: l’avvento della menopausa o il termine di una gravidanza possono essere delle cause molto comuni.

Altro fattore importante in entrambi i casi può essere lo stress. Tra le patologie comuni di questo stato troviamo l’alopecia areata, di cui potrete approfondire nello specifico i sintomi e le cause in questo articolo molto dettagliato.

Anche il fumo, l’abuso di alcol e un’alimentazione non equilibrata possono essere una causa, specialmente se tali cattive abitudini si protraggono nel corso del tempo.

Infine troviamo le patologie più gravi che possono manifestare come sintomo il diradamento e la caduta dei capelli. Tra queste abbiamo il malfunzionamento della tiroide, infezioni a livello dermatologico del nostro cuoio capelluto, l’artrite con i farmaci per il suo trattamento, così come quelli utilizzati per il trattamento delle malattie cardiache o la depressione.

Come infoltire e rendere più spessi i capelli sottili: strategie e metodi più efficaci ed utilizzati

Infoltire il nostro cuoio capelluto diradato significa fare in modo che possano ricrescere con più facilità, anche nel caso in cui i nostri capelli siano molto sottili.

Le persone che presentano un capello particolarmente sottile possono presentare un diradamento anche durante la stagione estiva a causa della prolungata esposizione ai raggi solari che possono letteralmente “bruciare” i nostri capelli. Per questo motivo è importante in questo caso proteggere il proprio capo durante le calde giornate al mare o mentre si lavora all’aperto.

Altro aspetto molto importante è il taglio delle doppie punte, in modo che i capelli possano crescere con maggiore forza e ridurre il rischio di caduta.

Chiaramente è anche possibile rivedere le proprie abitudini e provare a ridurre eventualmente il consumo di tabacco e alcol, cercando così di promuovere una dieta sana dove frutta e verdura entrano a far parte in modo stabile e continuativo della nostra alimentazione.

Esistono anche dei rimedi più rapidi ed efficaci, particolarmente indicati nel caso in cui tali tentativi non vadano a buon fine e non si riesca ad ottenere un risultato soddisfacente. Parliamo della tricopigmentazione, tecnica che si è molto diffusa negli ultimi anni ed è in grado di portare risultati in tempi molto rapidi. Se volete approfondire la questione vi suggeriamo anche di visitare il sito web beautymedical.it, dove troverete molte informazioni dettagliate sulla questione, con la possibilità anche di prenotare un consulto per la vostra situazione specifica.

Ci raccomandiamo sempre di chiedere aiuto anche ad un dermatologo tramite una visita specialistica, in modo che si possano evidenziare anche eventuali cause più gravi, in modo da riuscire ad affrontare eventuali patologie sul nascere.

I prodotti naturali per infoltire i capelli: ecco le sostanze più efficaci

Esistono anche molti rimedi e sostanze naturali che possono aiutarci a favorire la crescita dei nostri capelli, rafforzandoli e contrastando così il diradamento.

In commercio potrete infatti trovare molti shampoo e creme per maschere naturali. Le sostanze su cui si basano per avere un effetto maggiore sono normalmente la vitamina A e B, particolarmente utili per la ricrescita dei capelli.

Anche la cheratina è una sostanza molto efficace, così come lo zinco e il selenio. Le erbe aromatiche possono essere un ingrediente davvero utile e tra queste troviamo il saw palmetto, detto anche serenoa repens, molto indicata nel caso in cui la caduta sia provocata da cause ormonali, di cui potrete approfondire le caratteristiche principali in questa pagina.

Potrete anche sfruttare degli integratori naturali che potrete trovare in quasi tutte le erboristerie. Le formulazioni migliori e più efficaci sono quelle a base di cheratina e omega3.

Esistono poi delle sostanze specifiche che sono in grado non solo di favorire la ricrescita dei capelli, ma anche di combattere le cause della caduta. Ad esempio, se soffrite di stress che provoca l’ossidazione dei vostri capelli, la curcumina e la vitamina E possono giocare un ruolo fondamentale per la salute del vostro cuoio capelluto.