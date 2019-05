Mezzogiorno in Famiglia ospita un po’ di Salento, su Rai2 il giovane talento canoro Gabriele Nahi

Il Salento arriva ancora una volta sulla televisione nazionale. A portare avanti il nome del territorio patria del Barocco leccese sarà Gabriele Nahi, giovane talento canoro. E, invece, a fare da palcoscenico al ragazzo di Melendugno sarà Mezzogiorno in Famiglia, in onda su Rai2 domenica 2 giugno. Il 18enne concorrerà alla Finale Nazionale come cantante insieme alla squadra di Galatina.

All’ultimo anno del liceo scientifico “Salvatore Trinchese” di Martano, il giovane talento salentino vanta già diversi anni di esperienza in ambito musicale e studia canto da quando aveva sette anni presso “l’Accademia Dove c’è Musica” del Maestro vocal Coach Tony Frassanito.

Ma la sua formazione non si ferma qui. Oltre al canto, che certamente è la sua vera passione, ha studiato anche pianoforte e recitazione attoriale. Sin da piccolissimo ha preso parte a numerose trasmissioni televisive, a sfilate di moda e a eventi di solidarietà che l’hanno portato ad ottenere grandi soddisfazioni. Numerosi, infatti, sono i riconoscimenti che Gabriele ha ricevuto.

Tra i vari premi, dal 2014, il primo Premio Lucio Dalla, primo classificato al Summer festival fino ad arrivare al Premio Puglia in…Canto 2018, il prestigioso premio che Canale 7 assegna ogni anno alle voci più belle della regione.

E dopo tutti questi riconoscimenti, la scalata verso il successo passa per la rete nazionale.