Giuggianello, microchip gratis per il proprio cane: l’iniziativa del comune

È prevista per domenica 12 giugno l’iniziativa degli amministratori del Comune di Giuggianello che hanno deciso di dare a tutti gli amici a quattro zampe e soprattutto ai loro proprietari un’occasione per migliorare la loro sicurezza. Dalle 9 alle 12, infatti, presso la sala Don Cristoforo Maggio in via Unità d’Italia, i cittadini di Giuggianello ma anche i non residenti dei paesi limitrofi potranno microchippare gratuitamente il proprio cane.

È questo un segnale molto importante, una cultura che si evolve e che riconosce l’animale domestico come membro della propria famiglia. Durante la manifestazione, inoltre, si potrà assistere alla proiezione di alcuni video sulla realtà dei canili.

Nei video, soprattutto sarà possibile vedere come i cani che si trovano in custodia presso un canile hanno ancora tanta voglia di vivere e di donare affetto e compagnia alla famiglia che deciderà di adottarli.