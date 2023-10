Mirabile Visione – inferno, il docufilm di Matteo Gagliardi nelle sale del Salento

Il regista Matteo Gagliardi non ha bisogno di presentazioni. Il suo “Fukushima: a nuclear story”, il docufilm sulla tragedia che colpì il Giappone l’11 marzo del 2011 è una pagina di storia che ripercorre il disastro ambientale attraverso gli occhi e la voce di Pio d’Emilia, corrispondente per Sky. Un racconto che unisce l’esperienza di un giornalista in cerca della verità e le emozioni di un uomo. Dopo aver viaggiato attraverso i paesi colpiti dallo tsunami che ha provocato più d 15mila morti e distrutto edifici, strade, ponti, ferrovie, e dopo essere entrato furtivamente nella ‘no go zone’, la zona di 20 km intorno alla centrale nucleare di Fukushima evacuata dal governo, d’Emilia riesce a raggiungerne i cancelli di ingresso, senza potervi entrare. Dovrà attendere giugno 2013, perché i vertici della Tepco permettano, non senza difficoltà, a un pool di giornalisti stranieri di accedere a Fukushima Dai-ichi.

Mentre il documentato, un capolavoro, ha riscosso un enorme successo e collezionato apprezzamenti da ogni angolo della terra, nelle sale è approdato un altro docufilm, dal titolo «Mirabile Visione: Inferno». Il nuovo lavoro del regista marchigiano Matteo Gagliardi è una rilettura attuale e visionaria della Commedia di Dante Alighieri con le illustrazioni ottocentesche del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorate, animate digitalmente e abbinate a immagini che spaziano dal reportage alla finzione. Il film della durata di 1 ora e 33 minuti che ha ricevuto, tra gli altri, il patrocinio del Ministero della Cultura, sarà proiettato al Cinema The Space di Surbo il 2-3-4 ottobre, al Cinema Massimo di Lecce e a Tricase il 9-10 ottobre.

La Società Dante Alighieri – Comitato del Salento, infatti, è lieta di presentare l’evento cinematografico “Mirabili Visioni” dal nome del docufilm consigliato per tutti e soprattutto per le scuole che possono cogliere l’occasione per dialogare su Dante e sul suo messaggio, ancora attuale nel XXI secolo.

Non solo, il Regista sarà prossimamente a Gallipoli, al Cinema Schipa, per raccontare la sua idea e dialogare sul messaggio che il film vuole lasciare.