Missione spaziale Apollo 11, la prima volta dell’uomo sulla Luna

20 luglio 1969. Quel giorno, in diretta televisiva, è stata scritta una straordinaria pagina di storia che cambiò per sempre il modo di guardare l’universo. Da irraggiungibile, lontanissimo e inaccessibile, diventò raggiungibile. Quel giorno, la missione spaziale Apollo 11 capitanata dalla Nasa portò, per la prima volta, l’uomo sulla luna.

Non era mai successo che qualcuno mettesse piede su un corpo celeste diverso dalla Terra. E, invece, “l’aquila è atterrata” e Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono sulla superfice lunare. Quei passi furono osservati da milioni di persone in tutto il mondo che seguirono la loro impresa, attaccati alla tv ancora in bianco e nero.

Durante l’allunaggio c’era anche Michael Collins, ma lui non toccò mai la luna. Rimase da solo sulla “Eagle”. In un comunicato stampa la Nasa descriveva così la sua condizione: “E’ dai tempi di Adamo che un essere umano non sperimenta la solitudine che Michael Colins sta sperimentando durante i 47 minuti che impiega a effettuare ciascuna orbita intorno alla luna. Quando si trova dietro alla luna non ha nessuno con cui parlare se non il suo registratore a bordo della Columbia”.

Indimenticabili le parole pronunciate dal Comandante, il primo a scendere: “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Il resto è storia, rimasta in quelle immagini, in quelle fotografie in quelle riprese che, secondo i complottisti, furono girate da Stanley Kubrick, famoso per 2001: Odissea nello spazio, uscito l’anno prima.

Il ritorno degli eroi

L’impresa, riuscita, aveva realizzato il sogno del presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, che annunciò la conquista della Luna ma non la vide mai. Ora bisognava farli tornare a casa, vivi. Nessuno poteva essere sicuro del risultato della missione dell’Apollo 11, fortemente voluta per vincere la corsa alla conquista allo spazio contro l’Unione Sovietica. Il timore che qualcosa potesse andare storto, del resto, era stato previsto anche alla Casa Bianca.

Il 24 luglio 1969 i primi uomini ad aver calpestato la luna tornarono sulla terra con la loro capsula spaziale. Atterrarono sani e salvi nelle acque dell’Oceano Pacifico settentrionale. Ad attenderli, speciali indumenti per l’isolamento batteriologico. Poi la quarantena a causa dell’incognita su possibili agenti contaminanti (più tardi esclusi dagli scienziati).

Il discorso mai pronunciato da Nixon

“Il destino ha voluto che gli uomini andati sulla Luna per esplorarla in pace, in pace lì dovranno restare. Ogni essere umano che alzerà gli occhi verso la Luna nelle notti a venire saprà che lì, in un altro mondo, da qualche parte ci sarà per sempre l’umanità”. Queste sarebbero state queste le parole che il Presidente americano Richard Nixon avrebbe pronunciato se qualcosa fosse andato storto.

Non è mai servito. La lettera scritta da William Safire (clicca qui per la versione integrale), il principale ghostwriter del Presidente, è rimasta chiusa in un cassetto, fino a quando non è stata ritrovata, per caso, alla fine degli anni Novanta. “Da aprire solo in caso di disastro lunare”… c’era scritto. Conteneva il piano, il protocollo da seguire. Prima del suo discorso, il Nixon avrebbe telefonato alle “vedove” per offrire le sue condoglianze. Dopo ci sarebbe stata una sorta di ‘funerale’. Un sacerdote avrebbe compiuto il rito funebre previsto per la sepoltura in mare, affidando le anime alle “profondità degli abissi”.

8 giorni, 3 ore, 18 minuti e 35 secondi. Tanto durò la missione. Dopo gli sbarchi del programma Apollo, nessun essere umano ha più camminato sulla Luna.