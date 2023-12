Pianificate in Prefettura le misure di sicurezza in vista delle festività natalizie

Il tema della sicurezza nelle festività natalizie è stato oggetto di esame nella giornata di ieri in Prefettura nel corso della riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Luca Rotondi, alla quale hanno partecipato – oltre al Vice Presidente della Provincia Antonio Leo, al Sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini e ai rappresentanti dei Comuni di Galatina, Gallipoli, Nardò e Otranto – i vertici provinciali delle Forze di Polizia con i rispettivi comparti di specialità, dei Vigili del Fuoco, del 118, della Capitaneria di Porto, di ANAS e del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Nel corso dell’incontro, sono state definite le misure di safety e security da adottare in occasione di spettacoli musicali ed eventi similari connotati da una maggiore affluenza di pubblico; tra gli altri, l’Alba dei Popoli a Otranto ed i concerti di fine anno di fine anno a Galatina, Gallipoli e Nardò.

Saranno inoltre coinvolte tutte le forze di polizia territoriali con dispositivi rafforzati e servizi in autonomia, ciascuno in relazione alle specifiche competenze, senza trascurare la prevenzione della concorrenza sleale determinata da fenomeni di abusivismo commerciale, anche con riferimento alle attività di trattenimento musicale abusivo ed alle occupazioni abusive di suolo pubblico.

Un focus è stato posto anche sulle tematiche relative alla viabilità urbana e extraurbana, in considerazione del maggior traffico veicolare, e sull’esigenza che siano approntati dei piani comunali di emergenza che salvaguardino l’accesso ai veicoli di soccorso pubblico e sanitario. Al riguardo, al fine di garantire una maggiore fluidità di traffico, Anas ha disposto la rimozione del cantiere sulla tangenziale ovest, a decorrere da domani.

Il Prefetto, in conclusione dell’incontro, ha rivolto un ringraziamento a tutti i presenti per l’azione sinergica messa in campo anche quest’anno, in una piena condivisione di obiettivi al servizio della collettività salentina, invitando alla massima attenzione e sensibilizzazione soprattutto dei giovani rispetto al fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche.