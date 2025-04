A Cutrofiano in scena il “Mondial Tornianti in Tour”, l’evento che celebra l’arte del tornio

Si svolgerà nel Salento l’appuntamento biennale con il “Mondial Tornianti in Tour”, l’evento itinerante che celebra l’arte del tornio e i suoi straordinari artigiani.

Numerosi tornianti, tra i più grandi maestri vasai da tutto il mondo, si sfideranno a suon di centimetri a Cutrofiano, Città della Ceramica, venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025, in prove di abilità, trasformando l’argilla in opere d’arte. Sono già una trentina gli iscritti alla manifestazione che si preannuncia attraente e partecipata e che richiamerà turisti e appassionati da tutta Italia.

Il Mondial Tornianti in Tour è una manifestazione itinerante in Italia tra le Città di Antica Tradizione Ceramica organizzata da AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica) e da Mondial Tornianti Gino Geminiani Faenza. L’evento salentino è promosso dal Comune di Cutrofiano in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecce.

«Il Mondiale della Ceramica rappresenta un momento di altissimo valore culturale, economico e identitario per Cutrofiano e Confartigianato, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione del saper fare artigiano, è orgogliosa di essere tra gli organizzatori di questo grande evento che pone al centro la ceramica come simbolo di eccellenza, tradizione e innovazione – afferma Antonio Colì, vicepresidente nazionale di Confartigianato Ceramica. Cutrofiano, con la sua storia millenaria e la vitalità delle sue botteghe, è la cornice ideale per ospitare questo incontro internazionale. Saranno due giornate in cui la ceramica diventa linguaggio universale, capace di unire popoli, raccontare territori e, magari, ispirare nuove generazioni di artigiani. Sostenere il valore della ceramica significa investire nella bellezza, nel lavoro e nella cultura italiana. Confartigianato continuerà a farlo con determinazione, al fianco delle imprese, dei maestri artigiani e delle comunità che tengono viva questa straordinaria arte».

L’inaugurazione è fissata per venerdì 2 maggio alle 15 in Piazza del Municipio a Cutrofiano. Nel corso dell’evento ci saranno dimostrazioni dal vivo, competizioni, esposizioni uniche.

«La città di Cutrofiano, con la sua profonda tradizione nell’arte della foggiatura, ospita una nuova tappa del Mondiale dei Tornianti, manifestazione che da alcuni anni è diventata itinerante tra le città socie dell’AICC – aggiunge il Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica Massimo Isola -. Questo momento rappresenta un’occasione preziosa per condividere la passione per il tornio e ribadire la centralità di un mestiere antico, che oggi, come molti altri settori dell’artigianato, sta attraversando un periodo di difficoltà. Per noi, il tornio è prima di tutto un simbolo, oltre che uno strumento produttivo: dietro il lavoro al tornio si cela una parte fondamentale della civiltà della ceramica, fatta di ritualità, di saperi tramandati e di una quotidianità che si sviluppa attorno a questa magia artigianale. Con Faenza e con l’invenzione del Mondiale dei Tornianti, abbiamo avuto l’opportunità di ampliare il pubblico, coinvolgendo sempre più persone attorno a questo rito produttivo, riscontrando ovunque grande interesse e partecipazione. È quindi un vero piacere fare tappa a Cutrofiano, dove il campione del mondo, Giuseppe Colì, vive e lavora da molti anni. Cutrofiano è una città a cui siamo profondamente legati: al suo tessuto produttivo ceramico, al museo, alle realtà istituzionali e amministrative. Ci è sembrato naturale che questo viaggio includesse anche una tappa qui: Cutrofiano è infatti, per quantità e qualità produttiva, una delle città italiane più importanti nel panorama della ceramica. Sarà il contesto ideale per una festa autentica, ricca di contenuti e significati. Un augurio sincero a tutti gli artigiani che si cimenteranno e daranno spettacolo dietro al tornio.

Nelle ultime edizioni a trionfare è stato il salentino Giuseppe Colì. Nel corso degli anni il maestro di Cutrofiano ha portato a casa il titolo di campione mondiale Tecnico maestri per ben sei volte.

Il campionato si svolge ogni anno in una differente città italiana con una grande tradizione nel campo della ceramica. I tornianti, oltreché dall’Italia, sono provenienti da Paesi di tutto il mondo come Giappone, Spagna, Turchia, Francia.

«Per noi cutrofianesi, la ceramica è molto più di un mestiere: è parte della nostra anima – sottolinea il Sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano –. Ospitare il Mondiale della Ceramica è motivo di grande orgoglio e gioia. È un’opportunità per mostrare al mondo il nostro saper fare, ma anche per accogliere nuove culture, esperienze e idee. Cutrofiano vi apre le porte con il cuore, pronta a vivere insieme questo straordinario viaggio tra tradizione e creatività».

«Ospitare il Mondial Tornianti, l’evento che celebra l’arte del tornio e i migliori maestri tornianti provenienti da tutto il mondo, rappresenta un orgoglio per l’intera comunità – afferma Alessandra Blanco, assessore alle Attività Produttive di Cutrofiano. È un obiettivo che abbiamo sempre cercato di raggiungere con forza e avere qui un evento di tale portata è una gioia per tutta la comunità».

«Felici di prendere parte a questa edizione che si terrà a Cutrofiano – aggiunge Carla Benedetti presidente MTGG Faenza. Teniamo molto a questa manifestazione che racconta del mestiere più antico del mondo e dell’incontro-scontro tra questi maestri. Un evento che, per l’occasione, racconterà la bellezza e la tradizione del territorio di Cutrofiano e dell’intera Puglia».