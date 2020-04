Montesano Salentino, dai capi firmati alle mascherine: Duerre, oltre 2000 pezzi donati al Comune

A Montesano Salentino, l’azienda tessile Duerre ha realizzato e donato oltre 2000 mascherine al Comune che, con il supporto della locale Protezione Civile, le ha già distribuite e continuerà a distribuirle, ai propri cittadini.

L’emergenza sanitaria che sta travolgendo il mondo preoccupa non solo i grandi Stati ma impensierisce anche le nostre piccole comunità.

Anche se negli ultimi giorni la situazione in Italia sembra lievemente migliorata e il numero dei contagiati ha rallentato la corsa, questo resta comunque un momento delicato. Da più parti si raccomanda, infatti, di non abbassare la guardia; anche per questo il governo ha prorogato, con il decreto firmato ieri, il lockdown fino al 3 maggio.

Come è noto, ciò che più ha caratterizzato fino ad oggi questa crisi sanitaria è stata l’affannosa ricerca affannosa di mascherine, difficilissime da reperire.

Genialità e solidarietà restituiscono la speranza

Non ci ha pensato su due volte “Duerre”, un’azienda del tessile locale che da sempre lavora per i marchi italiani più prestigiosi. Senza perdere tempo, ha messo a disposizione della propria comunità le linee produttive per realizzare mascherine protettive.

Duerre ha già donato oltre 1000 mascherine e altre 1000 sono già pronte per essere consegnate al Comune di Montesano Salentino a distribuire a tutta la comunità nei prossimi giorni, grazie all’impegno e all’insostituibile apporto della nostra Protezione Civile.

L’azienda Duerre garantirà, inoltre, la costante fornitura di mascherine anche nel prossimo futuro.

Il sindaco di Montesano ha evidenziato in una nota la grande fortuna di essere autosufficienti soprattutto con l’avvio della fase 2 dall’epidemia dopo il 3 maggio, durante la quale, quasi sicuramente, l’utilizzo di questi dispositivi di sicurezza sarà obbligatorio per tutti. “Avere già da adesso la certezza che le mascherine saranno sempre disponibili è una rassicurazione che ci fa stare tutti più tranquilli” ha sottolineato il sindaco Giuseppe Maglie.