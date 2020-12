Automobile Club Lecce in lutto, morta Anna Tamborrino per oltre 40 anni ufficiale di gara

Sono momenti molto tristi per l’Automobile club di Lecce, perché ha perso uno dei suoi punti di riferimenti, una vera e propria colonna portante di Ac e dell’intero comporto motoristico sportivo del Salento.

Nelle scorse ore, infatti, è venuta a mancare improvvisamente Anna Tamborrino, per oltre quarant’anni punto di riferimento tra gli Ufficiali di Gara salentini.

Si è spenta ieri sera presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di una grave insufficienza respiratoria.

Automobile Club Lecce, il suo Presidente Aurelio Filippi Filippi, il Direttore Francesca Napolitano, il Responsabile dell’Ufficio Sportivo Lia Perilli e tutto il personale, si stringe forte nel dolore dei suoi cari, nel commosso ricordo delle sue doti umane e professionali che rimarranno per tutti fonte di insegnamento.

La sua figura è stata fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell’automobilismo sportivo in terra leccese.

Instancabile componente dello Staff di Segreteria delle più importanti manifestazioni automobilistiche disputate in provincia di Lecce, Commissario di Percorso e Verificatore Sportivo, con trascorsi anche da pilota, ha sempre lavorato con passione, competenza ed entusiasmo per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi fino a che le forze glielo hanno concesso; l’ultimo suo servizio al Rally del Salento del 2019.

“Conosco Anna da quarant’ anni e non è mai cambiata: in tutto questo tempo non è mai invecchiata!”, ha affermato Lia Perilli. “Era sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre innamorata del mondo dello sport dell’automobile. Lavorare con Anna non è mai stato noioso, era piena di storie uniche e divertenti. Aveva una speciale combinazione di competenze specifiche e di capacità umane.

Era – conclude – uno dei componenti tra i più esperti del nostro team, la sua scomparsa ci riguarda tutti più che professionalmente; era un’ amica preziosa e uno dei personaggi autentici del nostro settore”.

