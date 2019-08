Morta Nadia Toffa, la Iena sempre in prima linea a difesa degli ulivi del Salento

“E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI.

Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi.

D’altronde nella vita hai lottato sempre.

Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse è per questo che ci hai conquistati da subito”, con questo post commovente sul loro profilo facebook “Le Iene” hanno annunciato la morte di Nadia Toffa.

La popolare conduttrice della trasmissione di Italia Uno aveva compiuto da poco 40 anni e da tempo lottava contro una grave malattia.

Tutto era iniziato nel dicembre 2017, quando, a Trieste per un servizio, avvertì un malore. Da qui la diagnosi di una grave malattia contro la quale ha combattuto fino all’ultimo, con dignità e senza mai nascondersi.

Nadia Toffa è stata molto legata al Salento, tantissime, infatti, sono state le sue visite sul territorio per occuparsi dell’emergenza xylella. “Le Iene”, infatti, è stata tra le primissime trasmissioni scese in campo per difendere gli ulivi e porre un fascio di luce sul dramma che hanno vissuto tantissimi agricoltori e diversi sono stati i servizi, firmati proprio dalla conduttrice, nei quali non solo si è parlato del batterio ma, con l’aiuto di esperti, si è cercata una soluzione per debellarla.

“Le Iene che piangono la loro dolce guerriera– concludo i colleghi – inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare ad essere quelli di sempre. Niente per noi sarà più come prima”.