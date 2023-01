Addio a Diego Giannattasio, vinse con il Lecce e il Brindisi

All’età di 77 anni è morto Diego Giannattasio, lo storico capitano del Lecce di Mimino Renna, indimenticato centrocampista degli anni 70.

Fu Mimmo Renna che lo volle a Lecce, per raggiungere la serie B gli serviva un pilastro per il centrocampo e un giocatore di esperienza, dotato della giusta autorevolezza.

Diego Giannattasio, che con l’allenatore leccese del Lecce aveva vinto il campionato di serie C a Brindisi, tre anni prima, sotto la guida tecnica di Vinicio, accettò subito l’invito del suo ex compagno di squadra e diventò il capitano di quel Lecce che nel 1976 vinse tre titoli (campionato di C, Coppa Italia, e Trofeo Italo inglese).

È scomparso oggi all’età di 77 anni un pezzo della nostra storia.

Centrocampista duttile e intelligente, dotato di un buon tiro, Giannattasio prese per mano la squadra giallorossa che nella fase più esaltante del campionato infilò 6 vittorie consecutive, lanciandosi verso la promozione in serie B.

I maggiori successi, oltre che con il Lecce, arrivarono col Brindisi del presidente Fanuzzi. Giannattasio giocò anche nel Matera e nel Bari.

Adesso, rivolgendo un pensiero alla sua memoria, ci auguriamo che in occasione della prossima partita del Lecce in casa venga osservato un minuto di silenzio in ricordo di Diego Giannattasio.