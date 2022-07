Chiesa salentina in lutto, morto Padre Vincenzo Tirabovi, decano della Congregazione della missione

Nel corso del suo servizio pastorale ha svolto diverse funzioni direttive in varie case della Congregazione, è stato responsabile della Scuola apostolica e del noviziato teologico: sempre operoso e produttivo nelle direzioni spirituali secondo lo spirito del fondatore. Confessore illuminato in varie chiese cittadine e campestri. Ma, soprattutto, nelle comunità di suore. Oltre che nelle case delle Figlie della carità, ha svolto il suo ministero in molti altri istituti religiosi di Lecce e in diverse località del mezzogiorno.

Chiesa salentina in lutto, Padre Vincenzo Tirabovi, decano della Congregazione della missione, è morto la notte scorsa all’età di 102 anni nella casa della comunità vincenziana di Lecce dove risiedeva dal 1994.

Le esequie si svolgeranno domani, giovedì 7 luglio alle 18, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria dell’Idria a Lecce le saranno presiedute dall’Arcivescovo Michele Seccia.

Nato a Teramo il 5 novembre 1919, è stato ordinato sacerdote il 24 febbraio del 1945 Poi per ben 43 anni, l’obbedienza religiosa lo ha portato in sette residenze piccole e grandi della Provincia religiosa napoletana: Napoli, Salerno, Benevento, Catania e poi ancora Penne, Oria e Nicastro.

Nell’anno della visita a Lecce di San Giovanni Paolo II, il 17 settembre del 1994, è tornato nel Salento dove è rimasto fino al giorno della sua morte.