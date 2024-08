Addio a Sven Goran Eriksson, un ricordo indelebile e una ferita mai rimarginata che lo lega al Lecce di Fascetti

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Sven Goran Eriksson, un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nel panorama calcistico internazionale. La sua carriera, costellata di successi e di sfide memorabili, si è interrotta all’età di 76 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile.

Il fantasma del Lecce

Tra i tanti ricordi legati alla figura di Eriksson, uno in particolare ha segnato in modo indelebile la sua carriera: la sconfitta contro il Lecce di Eugenio Fascetti nel 1986. Una partita che avrebbe potuto consegnare lo scudetto alla Roma, allora allenata proprio dallo svedese. Il 3-2 rimediato all’Olimpico fu una ferita che non si rimarginò mai del tutto, un rimpianto che accompagnò Eriksson per tutta la sua carriera (La Juventus conquistò poi l’insperata titolo di Campione di Italia).

Quella partita, giocata in un clima di grande tensione, vide il Lecce trionfare grazie a una prestazione maiuscola e a una serie di episodi che fecero infuriare i tifosi romanisti. Eriksson, pur non nascondendo la delusione, dimostrò sempre grande fair play, riconoscendo la superiorità degli avversari in quella occasione.

Un allenatore vincente e carismatico

Al di là di quella sconfitta, Eriksson è stato uno degli allenatori più vincenti e carismatici della sua generazione. Ha guidato squadre di prestigio come Benfica, Lazio, Manchester City, Inghilterra e molte altre, conquistando numerosi trofei e lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il calcio mondiale. Eriksson sarà ricordato non solo per i suoi successi, ma anche per la sua umanità, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di motivare i giocatori.

Un ricordo indelebile

Sven Goran Eriksson ci ha lasciato, ma il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Un allenatore che ha saputo regalare emozioni indimenticabili e che, nonostante le sconfitte, è stato sempre un esempio di professionalità e fair play.