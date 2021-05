Morto Franco Battiato, se ne va un pezzo della storia della musica italiana

Addio a Franco Battiato. Malato da tempo si era ritirato a Milo, nella sua amata Sicilia, dove si è spento nel cuore della notte. Aveva 76 anni. Una scomparsa quella del cantautore catanese che lascia un vuoto incolmabile nel mondo della musica italiana.

È quasi impossibile fare un viaggio nei suoi successi senza sentirsi in colpa per non aver parlato abbastanza di uno dei suoi capolavori senza tempo, da “Centro di gravità permanente” e “Voglio vederti danzare” a “La cura” o di aver dimenticato qualche testo che sa di poesia. La musica amata senza confini ha scandito la sua vita, ma non è stata la sola. Nella lunghissima carriera del Maestro hanno trovato spazio anche il cinema e la pittura.

Pochi mesi fa, proprio in concomitanza con il suo 76esimo compleanno, era stato ripubblicato La voce del padrone, l’album che 40 anni fa fu il primo in Italia a superare il milione di copie vendute. L’ultimo brano, invece, risale al 2019: “Torneremo ancora“, questo il titolo. Il manager del cantante quando fu pubblicato il video della canzone, registrato due anni prima, disse che non c’erano più lavori da proporre.

Bastano quelli che hanno fatto innamorare intere generazioni a consegnare Battiato, artista senza confini e sempre (e orgogliosamente) politicamente schierato a sinistra, agli onori della storia. Franco Battiato, non Francesco, come gli aveva consigliato Giorgio Gaber per non essere “confuso” con Guccini suo compagno nel programma Diamoci del tu.

Dopo la frattura al femore e al bacino era riapparso sui social, ma non più in pubblico. Quel pubblico che ora piange. Era malato da tempo, ma contro cosa il maestro combatteva no. Era e rimarrà un segreto.