Giornalismo salentino in lutto, morto Nunzio Pacella. Ha raccontato il territorio in tutti i suoi angoli

Ha raccontato il Salento in lungo e in largo, a punta di penna e di macchina fotografica. Il suo archivio, sterminato, ha narrato la provincia di Lecce in tutti i suoi angoli e in tutti i suoi anfratti.

Quella di oggi è una giornata di lutto, una giornata in cui si piange la scomparsa di Nunzio Pacella, espressione di punta del giornalismo turistico salentino.

Nel corso della sua attività ha descritto non gli scorci patinati e da cartolina del Salento, bensì quelli che, anticipando i tempi, con un termine moderno, si sarebbero chiamati del “turismo esperienziale”.

Luoghi, piatti, momenti di eventi tipici della tradizione popolare, tutto con l’occhio del partecipante e mai con quello del visitatore distratto e distaccato.

Innumerevoli le sue collaborazioni con la stampa locale. Con il suo lavoro ha reso conosciuto il Salento in tante borse e fiere turistiche.

Collaborò anche con l’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Lecce, quando quell’ente dette uno slancio propulsivo alla promozione del territorio e con L’agenzia Regionale PugliaPromozione, poi.