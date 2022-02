Comunità di Aradeo e politica salentina in lutto, morto il Sindaco Luigi Arcuti

Era ricoverato da diversi giorni al Dea del “Vito Fazzi” e ha combattuto fino all’ultimo, purtroppo, però, non ce l’ha fatta.

Comunità di Aradeo e politica salentina il lutto. Nel pomeriggio di ieri, infatti, presso il nosocomio leccese è morto Luigi Arcuti, 57enne, sindaco della cittadina del Salento.

Aveva contratto il covid ed era ricoverato da fine gennaio, nonostante si fosse negativizzato, però, qualche giorno fa i sanitari erano stati costretti ad intubarlo, ma una polmonite non gli ha lasciato scampo. Lascia moglie e due figli.

Eletto nel 2017, aveva raccolto il testimone da Daniele Perulli, battendo nettamente gli altri competitor Stefano Colizzi, candidato del Movimento Cinque Stelle; Rocco Antonio Conte che si presentava con una lista civica e Giuseppe Menallo, candidato del centrodestra.

“Gli assessori, i consiglieri comunali, il Segretario e i dipendenti, insieme alla Comunità aradeina addolorati e turbati dalla prematura dipartita del caro Luigi Arcuti, Sindaco di Aradeo, si stringono intorno alla Signora Franca e ai figli Nicola e Francesco, rivolgendo un affettuoso pensiero all’uomo divenuto Sindaco con un largo consenso popolare ottenuto per la sua passione autentica e l’amore verso la sua Aradeo”, fanno sapere dal Palazzo di Città.

La camera ardente sarà allestita nell’atrio del Comune, In Via Aldo Moro, a partire dalle ore 13:00. I funerali avranno luogo in forma pubblica domani 26 febbraio alle ore 11:00 in Piazza San Nicola, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti per il contrasto del Covid-19.