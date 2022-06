“La bellezza intorno a noi”, una mostra di Ivan Giannone sulle bellezze del Salento

C’è una torre in mezzo al mare, tra i flutti si staglia maestosa, come una sentinella a guardia del mare blu. Siamo a Roca e ci siamo arrivati con le fotografie di Jvan Giannone, attento ricercatore della bellezza.

Il paesaggio, la costa, il mare, la natura, la meraviglia che incanta sono parte integrante della tensione artistica di Giannone che propone forme e contorni di un Salento fatato.

È la bellezza che in terra, in cielo e per mare si presta all’obiettivo del fotografo, essa non rinuncia mai a se stessa, riscoprendosi perdutamente innamorata di chi la ammira con occhi buoni.

“La bellezza intorno a noi” è il titolo della mostra fotografica paesaggistica di Jvan Giannone che sarà inaugurata martedì 21 giugno a Calimera, per un esordio d’estate che si lascia guardare con incanto.